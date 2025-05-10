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موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة مانشستر
موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، يحل فريق مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش،  مساء اليوم السبت، ضيفًا على ساوثهامبتون علي أرضية ملعب "سانت ماري" ضمن الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ساوثهامبتون ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ساوثهامبتون أمام مانشستر سيتي

تذاع مباراة ساوثهامبتون ضد مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

كانت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون هذا الموسم قد انتهت بفوز صعب لـ مانشستر سيتي بهدف دون رد.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، في حين أن ساوثهامبتون لديه 11 نقطة في المركز العشرين، حيث تأكد هبوطه إلى تشامبيونشيب.

ويسعى مان سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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