السبت 10 مايو 2025
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حوادث

حالة الطرق اليوم، خريطة الحالة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

 10 مايو 2025، تشهد محافظتا القاهرة والجيزة صباح اليوم السبت، سيولة مرورية ملحوظة في معظم المحاور والشوارع الرئيسية.

أبرز ملامح الحالة المرورية:

نفق الأزهر: انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس.

كوبري أكتوبر: سيولة مرورية للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر، ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس.

شارع صلاح سالم والطيران: انتظام في حركة السير دون معوقات تُذكر.

كورنيش النيل: سيولة مرورية من المعادي حتى مناطق وسط البلد، مرورًا بأثر النبي، قصر العيني، وزارة الخارجية، وماسبيرو.

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طريق الأوتوستراد: سيولة مرورية للقادم من حلوان إلى المعادي والمقطم، وكذلك للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولًا إلى 15 مايو.

الطريق الزراعي: انتظام في حركة السيارات أمام القادم من مدينة بنها في طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، مع وجود كثافات مرورية متحركة عند مطلع كوبري قها بسبب أعمال الصيانة الجارية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة المرورية الإيجابية تأتي نتيجة لانخفاض الكثافة المرورية المعتادة في أيام العمل، بالإضافة إلى التواجد المكثف لرجال المرور في الشوارع والميادين لتنظيم حركة السير ومتابعة الحالة المرورية

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