راغب علامة في الاستديو لتسجيل أغنية «ترقصي»..تعرف علي تفاصيلها

يستعد النجم اللبناني راغب علامة خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة بعنوان ترقصي وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

أغنية راغب علامة الجديدة

أغنية راغب علامة الجديدة ترقصي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو عبد الفتاح علي.

أغنية التقيل تقيل

ومؤخرًا طرح راغب علامة، أحدث أغانيه بعنوان"التقيل تقيل"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتقوم ببطولة الكليب الممثلة والمخرجة اللبنانية زينة مكي.

وأغنية "التقيل تقيل" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة.

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