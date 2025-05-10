دوري المحترفين، 5 مباريات اليوم في افتتاح الجولة الـ 35

دوري المحترفين، تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 35 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم والتي تشهد منافسة 4 فرق للصعود للممتاز و10 فرق للابتعاد عن دوامة الهبوط.

ويشهد اليوم إقامة 5 مباريات في توقيت واحد وهو الخامسة مساء وهم بلدية المحلة ضد السكة الحديد، سبورتنج ضد القناة، الاتصالات ضد الترسانة، أسوان ضد وادي دجلة، المقاولون ضد أبو قير للأسمدة.

مواعيد مباريات الجولة الـ 35 من دوري المحترفين

السبت 10 مايو

بلدية المحلة ضد السكة الحديد - 5 مساءً

سبورتنج ضد القناة - 5 مساءً

الاتصالات ضد الترسانة - 5 مساءً

أسوان ضد وادي دجلة - 5 مساءً

المقاولون ضد أبوقير للأسمدة - 5 مساءً

الأحد 11 مايو

المنصورة ضد راية - 5 مساءً

الداخلية ضد بروكسي - 5 مساءً

ديروط ضد طنطا - 5 مساءً

منتخب السويس ضد لافيينا - 5 مساءً

بترول أسيوط ضد كهرباء الإسماعيلية - 5 مساءً

وانحصرت المنافسة بين 4 فرق من أجل حسم تذاكر الصعود الثلاثة إلى الدوري الممتاز من مسابقة دوري المحترفين بعد الجولة الـ 34 وقبل 4 جولات من خط النهاية.

ويعد الوصول للنقطة 77 بمنزلة إعلان التأهل إلي الدوري الممتاز دون الدخول في لغة الحسابات، حيث إن أقصى رصيد يمكن لصاحب المركز الرابع وهو كهرباء الإسماعيلية الوصول إليه هو النقطة 76 حال فوزه في مبارياته المتبقية.

وفي هذه الحال فإن وادي دجلة يتبقى له 6 نقاط فقط من أجل التأهل إلي الدوري الممتاز و7 نقاط أمام المقاولون للعودة من جديد لدوري الأضواء والشهرة و10 نقاط لفريق أبو قير للأسمدة.

أما حال تعثر كهرباء الاسماعيلية في مباراة أو أكثر فإن عدد النقاط التي تستلزم تأهل الفرق ستقل، ويأمل كهرباء الاسماعيلية في اللحاق بثلاثي القمة من أجل حجز إحدى تذاكر التأهل للممتاز.

وأسدل الستار علي منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يسمى بمسابقة دوري المحترفين.

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ 35

1- وادي دجلة 71 نقطة

2- المقاولون العرب 70 نقطة

3- أبو قير للأسمدة 67 نقطة

4- كهرباء الإسماعيلية 64 نقطة

5- أسوان 53 نقطة

6- السكة الحديد 52 نقطة

7- القناة 48 نقطة

8- وي 45 نقطة

9- بلدية المحلة 44 نقطة

10- بروكسي 43 نقطة

11- الترسانة 42 نقطة

12- بترول أسيوط 41 نقطة

13- المنصورة 37 نقطة

14- الداخلية 37 نقطة

15- طنطا‏ 34 نقطة

16- راية 34 نقطة

17- لافيينا إف سي 31 نقطة

18- ديروط 30 نقطة

19- منتخب السويس 29 نقطة

20- سبورتنج 27 نقطة

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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