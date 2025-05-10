الدوري المصري، الاتحاد السكندري يستدرج غزل المحلة في صراع الهبوط

الدوري المصري، يستضيف الاتحاد السكندري نظيره غزل المحلة في الثامنة مساء اليوم السبت في افتتاح الجولة السادسة للمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز باستاد الإسكندرية.

ويتواجد الاتحاد السكندري وغزل المحلة ضمن مجموعة تفادي الهروب ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الاتحاد السكندري بقيادة مدربه مجدي عبدالعاطي في المركز الثالث برصيد 23 نقطة فيما يتواجد غزل المحلة في المركز السابع بمجموعة الهبوط برصيد 20 نقطة.

ويسعى الاتحاد السكندري لحصد نقاط المباراة للدخول في المنطقة الدافئة بعيدا عن مركز الهبوط، فيما يأمل غزل المحلة بقيادة مدربه بابا فاسيليو لحصد نقاط المباراة والعودة لطريق الانتصارات بعد الخسارة أمام إنبي ومودرن سبورت في آخر مباريات زعيم الفلاحين بمجموعة تفادي الهبوط.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة طاقم حكام مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة المقرر لها، اليوم السبت، في افتتاح مباريات الجولة السادسة للمرحلة النهائية لبطولة الدوري.

حكام مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز بمجموعتي التتويج والهبوط.

وتقام مباريات الجولة السادسة لمجموعة الهبوط يومي السبت والأحد فيما تقام مباريات مجموعة التتويج يوم الثلاثاء هذا الأسبوع.

مواعيد الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري

السبت 10 مايو

الاتحاد ضد غزل المحلة - 8 مساء



الأحد 11 مايو

سموحة ضد إنبي - 5 مساء

الجونة ضد طلائع الجيش - 8 مساء

زد ضد مودرن سبورت - 8 مساء



الثلاثاء 13 مايو

فاركو ضد المصري - 5 مساء

سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي - 5 مساء

الزمالك ضد بيراميدز - 8 مساء

حرس الحدود ضد البنك الأهلي - 8 مساء

ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري

1- زد 29 نقطة

2- الجونة 27 نقطة

3- الاتحاد السكندري 23 نقطة

4- طلائع الجيش 23 نقطة

5- سموحة 23 نقطة

6- إنبي 21 نقطة

7- غزل المحلة 20 نقطة

8- الاسماعيلي 19 نقطة

9- مودرن سبورت 18 نقطة

نظام الدوري المصري

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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