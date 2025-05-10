السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، انطلاق امتحانات الترم الثاني لطلاب مصر في الخارج

طلاب مصر في الخارج،
طلاب مصر في الخارج، فيتو

تنطلق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025، اليوم السبت 10 مايو الجاري، للطلبة المصريين في الخارج إلكترونيًّا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

 

امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 الترم الثاني 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات الترم الثاني 2025 للطلاب المغتربين الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج 2025، وإتاحة أرقام الجلوس في الامتحانات، حيث  تبدأ الامتحانات اليوم السبت 10 مايو الجارى وتستمر حتى 18 من نفس الشهر، على أن تتم الامتحانات وفق الجداول المعتمدة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف.

 

امتحانات “أبناؤنا في الخارج 2025”، الترم الثاني

وأكدت أن امتحانات “أبناؤنا في الخارج 2025” (الدور الثاني) من المقرر أن تعقد يوم السبت 5 يوليو 2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك امتحانات تبدأ فى التاسعة صباحًا وبعضها فى الخامس مساء، كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على، أنه سيتم إتاحة الامتحانات عبر منصة أبناؤنا فى الخارج عبر الرابط التالي:

وأكدت الوزارة أهمية أن يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الامتحان والتي تتضمن (اسم الطالب - رقم الجلوس)، وبعد انتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الامتحان، يقوم ولي الأمر بعمل مسح إلكتروني للملف على هيئة ملف (PDF) ثم إرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج، وذلك باستخدام الحساب الخاص بولي الأمر على المنصة.

الفئات المسموح لها التقدم لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

وقالت: إن الفئات المسموح لها التقدم لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 الترم الثاني هي:

الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 في مصر.

الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 بمدارس المسار المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 الترم الثاني امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 موقع وزارة التربية والتعليم الفصل الدراسي الثاني

الأكثر قراءة

بلاغ مفاجئ كشف القصة، زوجة تخفي جثة زوجها بمشاركة ابنها منذ 8 سنوات بالإسكندرية

محمد محمود عبد العزيز: بوسي شلبي خسرت جميع درجات التقاضي واسمها غير موجود بإعلام الوراثة (فيديو)

كنت عايشة معاهم، سوزان نجم الدين توجه رسالة غير مباشرة إلى محمد محمود عبد العزيز بعد أزمة بوسي شلبي

زوج يلقي بزوجته من الطابق الخامس أمام طفليهما في العبور

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا للشباب

الجيش الباكستاني: الهند استهدفت 3 قواعد جوية باكستانية وعلى نيودلهي انتظار الرد

ثلاثة لاعبين بالصدارة، اشتعال المنافسة على لقب هداف الدوري الممتاز

الهند توقف العمل في 32 مطارا مدنيا بسبب القصف الباكستاني

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في مسابقة الأب القدوة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 10 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 10 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 10 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
باكستان تطلق عملية انتقامية ردا على "العدوان الهندي" ودوي صفارات الإنذار غرب الهند