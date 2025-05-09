الجمعة 09 مايو 2025
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رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون والقناة الناقلة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره فريق ساوثهامبتون، على ملعب “سانت ماري”، ضمن منافسات الجولة 36 من عمر البريميرليج.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون 

شبكة قنوات “beINSPORTS” هي الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي “البريميرليج” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والقناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي هى قناة “beIN Sports HD 1”.

 موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون  
 

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت 10 مايو 2025، ضمن منافسات الجولة 36 من المسابقة.

من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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مانشستر سيتي ساوثهامبتون الدوري الانجليزي

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