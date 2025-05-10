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رياضة

المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب

كأس أمم إفريقيا للشباب،
كأس أمم إفريقيا للشباب، فيتو

كأس أمم إفريقيا للشباب، أسدل الستار على منافسات مرحلة المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا  بعد ختام لقاءات المجموعة الأولى.

وتستضيف مصر بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب والتي تستمر حتى 18 مايو الجاري، بمشاركة 13 منتخبًا.
 

ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي لـ كأس أمم إفريقيا، خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو الجاري، على ملاعب القاهرة والإسكندرية، وسط ترقب كبير من الجماهير والمتابعين للبطولة.

 

وصعد منتخب مصر إلى دور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا بعدما استطاع الفوز على تنزانيا وحجز مكانه ضمن أفضل ثوالث بمرحلة المجموعات.

 

المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب

- سيراليون

- المغرب

- نيجيريا

- السنغال

- غانا

- الكونغو الديمقراطية

- مصر

- جنوب إفريقيا

 

وستقام مباراتا نصف النهائي يوم الخميس 15 مايو الجاري، لحسم الفريقين المتأهلين إلى النهائي يوم 18 من الشهر الجاري.

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