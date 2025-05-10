السبت 10 مايو 2025
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اليوم، انطلاق امتحانات مرحلة البكالوريوس بكلية التجارة جامعة عين شمس

كلية التجارة جامعة
كلية التجارة جامعة عين شمس، فيتو
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تبدأ امتحانات مرحلة البكالوريوس بكلية التجارة جامعة عين شمس اليوم السبت وتستمر حتى 4 يونيو 2025، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ووفق توجيهات الدكتور فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة. 

 

امتحانات مرحلة البكالوريوس بكلية التجارة جامعة عين شمس

وقد أتمت إدارة الكلية كافة الاستعدادات لامتحانات هذه المرحلة من إعلان جداول الامتحانات وكذلك إعلان أرقام وأماكن جلوس الطلاب لأداء الامتحانات،  ومن تجهيز اماكن الامتحانات بكافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لاداء طلابنا الامتحانات في جو متميز يساعدهم علي التركيز وإتمام الامتحانات بتفوق ونجاح. 

 


وأوضحت الكلية أن وحدة شؤون الامتحانات والكنترولات المختصة تحت إشراف إدارة  الكلية قامت  بتجهيز اوراق الأسئلة وكذلك اوراق الاجابة لكافة المقررات بكافة البرامج.

 ومن الجدير بالذكر أن الاختبارات هذا العام بنظام المزج ما بين الأسئلة المقالية وأسئلة الاختيار من متعدد تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.


وقد أولت إدارة الكلية اهتماما خاصا بطلابنا ذوي الإعاقة - أصحاب الهمم- من تجهيز أماكن مناسبة لهم وتوفير كل وسائل الدعم اللازمة لإتمام امتحاناتهم في أفضل مستوي، وقد تم  تجهيز طقم طبي متكامل على مدار اليوم لمساعدة الطلاب في الحالات الطارئة التي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع.


وفي هذا الصدد ناشدت الكلية بجميع الطلاب بأن هناك عددًا من الضوابط التي أقرتها اللوائح الجامعية المرتبطة بتنظيم الامتحانات ولجان الامتحانات، فضل عن عدد من القواعد العامة لأداء الامتحانات. 

 

الإرشادات الخاصة بتنظيم الاختبارات واللجان 

ويأتي في المقدمة عدم التواجد داخل مقار لجان الامتحانات دون البطاقة الجامعية أو بطاقة الرقم القومى. 


عدم اصطحاب الكتب والمذكرات وآية متعلقات مكتوبة تتعلق بالمادة الامتحانية.

 
حظر الدخول للجنة الامتحان بموبايل مفتوحا.


عدم التحدث مع أي زميل داخل مقار لجان الامتحان. 


عدم  الخروج من مقار لجان الامتحانات قبل مضي نصف الوقت على الأقل. 


التأكد من اصطحاب أدوات الكتابة  حسب طبيعة المادة الامتحانية
حظر التدخين أثناء الامتحان او في اي مكان داخل مباني الكلية. 


ضرورة اتباع تعليمات الملاحظين والمراقبين وعدم سؤالهم فى مضمون الأسئلة، والتعاون معهم عند جمع ورقة الإجابة.

 

 والالتزام بالهدوء الكامل أثناء جمع ورقة الإجابة فى نهاية الامتحان.


ضرورة كتابة الاسم ورقم الجلوس فى الأماكن المخصصة لذلك بنماذج الامتحانات. 


التأكد من عدد الأوراق ووضوح طباعة ورقة الأسئلة وتدوين البيانات الخاصة بالطالب ومادة الامتحان بوضوح قبل البدء فى الإجابة، وقراءة التعليمات المدونة على ورقة الأسئلة بعناية.

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