ألانيا سبور يفوز على سامسون بهدف نظيف في الدوري التركي

الدوري التركي، فاز فريق ألانيا سبور، على نظيره سامسون سبور، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب باهجه شهير، ضمن منافسات الجولة الـ32، من بطولة الدوري التركي الممتاز.

جاء هدف ألانيا سبور عن طريق يوسف أوزدمير في الدقيقة 9.

تشكيل ألانيا ضد سامسون

بشتكاش يخطف تعادلا مثيرا من قاسم باشا

فيما تعادل فريق قاسم باشا مع نظيره بشكتاش بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب رجب طيب أوردغان، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري التركي الممتاز.

افتتح قاسم باشا التسجيل عن طريق مرتضى بن وناس في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل بشكتاش في الدقيقة 90 من ركلة جزاء سددها بنجاح جيدسون فيرنانديز.

تشكيل قاسم باشا ضد بشكتاش

تشكيل بشكتاش ضد قاسم باشا

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