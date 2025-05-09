غازتك ونوفارتس مصر توقعان اتفاقية لتنفيذ أول مشروع لإنتاج ونقل الغاز الحيوي

وقعت شركة غازتك اتفاقية تعاون مع شركة نوفارتس مصر للأدوية، لتوريد غاز الميثان الحيوي إلى مصنع الشركة بالقاهرة، وذلك في إطار المحورين الرابع والخامس من إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، واللذين يهدفان إلى تنويع مصادر الطاقة المستدامة، وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات، حيث سيتم التوريد من خلال منظومة شركة غازتك المتطورة لنقل الغاز الطبيعي المضغوط عبر الشاحنات، وهو ما يعد أول مشروع من نوعه في مصر لنقل الغاز الحيوي واستخدامه في التطبيقات الصناعية.

تطوير تطبيقات متنوعة لاستخدام الغاز الطبيعي

وقع الاتفاقية المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك، والدكتور إسلام أنور رئيس قطاع العمليات الفنية بشركة نوفارتس مصر.

وأكد المهندس عبد الفتاح فرحات أن شركة غازتك تقوم بجهود متواصلة لتطوير تطبيقات متنوعة لاستخدامات الغاز الطبيعى وهو ما يتواكب مع محاور إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف إلى الحفاظ على معايير البيئة والتنمية المستدامة، وتحقيق أعلى قيمة مضافة من الثروات الطبيعية وذلك في إطار مقاصد رؤية مصر 2030، والأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وأعرب عن سعادته في هذا الخصوص بالتعاون مع شركة نوفارتس مصر التابعة لشركة نوفارتس وهى إحدى كبرى شركات الدواء العالمية، مؤكدًا تطلع غازتك لمزيد من المشروعات المشتركة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتحافظ على البيئة.

المشروع الأول في مصر لإنتاج الغاز الحيوي

وأضاف أن هذا المشروع يتمتع بأهمية خاصة حيث يعد الأول من نوعه في مصر لإنتاج الغاز الحيوي (Biogas) وفلترته ومعالجته لاستخلاص غاز الميثان الحيوي (Biomethane) ونقله من موقع انتاجه لاستخدامه في التطبيقات الصناعية بمصنع شركة نوفارتس بالقاهرة، مشيرًا إلى أن استخدام الغاز الحيوي يحقق معادلة مثالية بين الكفاءة التشغيلية والحفاظ على البيئة.

ومن الجدير بالذكر قيام شركة غازتك بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة نهضة مصر والتي تعد من أكبر المنتجين للغاز الحيوي في مصر تحت إشراف محافظة الإسكندرية ووزارة البيئة حيث تقوم شركة نهضة مصر بجمع المخلفات من مدينة الإسكندرية، وفرز المواد العضوية ودفنها في موقع الإنتاج بمدينة الحمام لإنتاج الغاز الحيوي بطريقة التحلل بالبكتيريا اللاهوائية.

تنفيذ المشروع يعتمد علي وحدات تخفيض الغاز المضغوط

وأوضح المهندس عبد الفتاح فرحات أن غازتك ستعتمد في تنفيذ هذا المشروع على وحدات تخفيض الغاز المضغوط (PRU) التي ابتكرتها محليًا كبديل فعال للوحدات المستوردة، والحاصلة على براءة اختراع ومعتمدة من الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وأضاف أن هناك طلبات متزايدة من مصانع أخرى للتعاون في توريد الغاز الحيوي، ويتم حاليًا دراسة تلك الطلبات ضمن خطط الشركة للتوسع في هذا المجال.

قطاع العمليات الفنية بشركة نوفارتس

ومن جانبه، ثمَّن الدكتور إسلام أنور رئيس قطاع العمليات الفنية بشركة نوفارتس الشراكة مع شركة غازتك، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سوف يسهم في تعزيز جهود الاستدامة البيئية بمصنع شركة نوفارتس ووحداتها الإنتاجية لتصنيع الأدوية، فضلًا عن أنه يمثل نقلة نوعية لمصانع الأدوية بمصر، ویجعل مصنع نوفارتس بالقاھرة من أوائل المصانع التابعة لشركة نوفارتس العالمیة الذى یعتمــد كلیًــا علــى الطاقة النظیفة في عملیاته التشغیلیة.

كمــا أشــار إلــى أن من أھداف مصــنع شــركة نوفارتس فــي مصــر الوصول إلى Zero انبعاثات كربونية خلال السنوات القليلة القادمة، حيث یستقبل المصنع الطاقة الكھربائیة النظيفة منذ سبتمبر 2024 من وحدات الطاقة المتجددة التابعة للحكومة، مما ساھم فى خفض نسبة الانبعاثات بحوالى 75% حتى الآن.

ھذا إلى جانب المجھودات الأخرى المبذولة لتوفير المياه عن طریق معالجتھا ذاتیاَ لإعادة استخدامھا فى المرافق الأخرى، وأیضاَ تقليل النفايات فى خطوط التغليف والتعبئة، بالإضافة إلى تحسين أنظمة التدفئة والتھویة للحد من الانبعاثات الكربونية الأخرى.

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