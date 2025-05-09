من بوابة إمبابة، عودة تشغيل أسواق اليوم الواحد في الجيزة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بدء انتظام تشغيل أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن والخضراوات بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تشغيل أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع الغذائية والتموينية

أكد محافظ الجيزة أنه تم تشغيل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة اليوم الجمعة وهو أحد الأسواق المهمة التي تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين مؤكدًا توافد سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات المشاركة لاستقبال المواطنين منذ الصباح.

وأشار النجار إلى أن السوق شهد إقبالًا من المواطنين نظرًا لما يقدمه من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق العامة والمحال وبجودة عالية.

سوق اليوم الواحد

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي إمبابة ومديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار انعقاد سوق اليوم الواحد أسبوعيًا للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم أسواق اليوم الواحد بالعديد من الأحياء والمراكز تباعًا خلال الأيام المقبلة مشيرًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة انعقاد السوق على مدار يومين لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وثمّن محافظ الجيزة التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية في إقامة المنافذ السلعية وأسواق اليوم الواحد مؤكدًا التوسع في إقامة سوق اليوم الواحد لتغطية العديد من قطاعات المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين.

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