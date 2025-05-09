منتخب شباب اليد يواجه الكويت على برونزية البطولة العربية الأحد المقبل

كرة اليد، يلتقي منتخب شباب اليد بقيادة المدرب مجدي أبو المجد بعد غد الأحد أمام الكويت على تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العرب المقامة في الكويت خلال الفترة من ٥ إلى ١٢ مايو.

وخسر منتخب شباب اليد أمام قطر في نصف النهائي، وفضل اتحاد اليد المشاركة في بطولة العرب للكبار بمنتخب الشباب لتحقيق أفضل إعداد ممكن قبل خوض بطولة العالم الشهر المقبل ببولندا.

قائمة منتخب مصر لشباب كرة اليد

وتضم قائمة أسماء لاعبي منتخب مصر لشباب كرة اليد المشاركة في بطولة كأس العرب لكرة اليد 17 لاعبًا هم:

حراسة المرمى يوسف ناجي - يوسف وليد - محمد أشرف،الجناح الأيمن عمر أيمن - ياسين عبد المنعم، الظهير الأيمن محمد عماد أوكا - زياد عبد الرحيم - يوسف عمرو،الجناح الأيسر عمر بركة،الظهير الأيسر محمد عبد الغني - محمد صلاح - عمر عدلان، صانع اللعب زياد حشاد - محمد وائل،لاعبي الدائرة أحمد تغيان - معاذ عزب - أسامة محمد.

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