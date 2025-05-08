الخميس 08 مايو 2025
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رياضة

رئيس اتحاد اليد يكرم باستور ويهديه درع الاتحاد

رئيس اتحاد اليد يكرم
رئيس اتحاد اليد يكرم باستور ويهديه درع الاتحاد

كرة اليد، حرص خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد علي تكريم المدير الفني الإسباني للفراعنة خوان كارلوس باستور واهدائه درع الاتحاد، علي هامش ودية الفراعنة أمام البرازيل التي أقيمت اليوم وانتهت لصالح الفراعنة بنتيجة 30-27 علي صالة حسن مصطفي.

 

ووجه خالد فتحى كلمات الشكر والتقدير للمدرب الإسبانى باستور، على كل ما قدمه للمنتخب المصري خلال توليه مسئولية الفريق، متمنيا له كل التوفيق فى الفترة المقبلة.

يأتي تكريم باستور لانتهاء مشواره مع الفراعنة، بعد تقديمه نتائج قوية بالحصول علي بطولة أفريقيا والوصول بالمنتخب إلي المركز الخامس عالميا ببطولة العالم الأخيرة.

 

تجدر الإشارة إلي أن المنتخبين المصري والبرازيلي سيلتقيان فى المباراة الودية الثانية يوم السبت القادم، فى تمام الساعة السادسة مساء على الصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

قائمة منتخب اليد 

وتضم قائمة اسماء منتخبنا الوطني المصرى، محمد على - محمد عصام الطيار - عبد الرحمن حميد - ابراهيم المصرى - على زين - محمد سند - احمد عادل - اكرم يسرى - احمد هشام دودو - يحيى خالد - سيف هانى فوكس - محسن رمضان - سيف الدرع - احمد خيرى - احمد هشام سيسا - عبد الرحمن فيصل - حسن وليد قداح - مهاب سعيد  - عمر كاستيلوا - مازن رضا - عبد العزيز ايهاب زيزو - ياسر سيف - محمد طارق - خالد وليد.

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