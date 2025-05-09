نجم الزمالك السابق: مُحبط لتعادل الفريق أمام سيراميكا كليوباترا واللاعبون يتحملون المسئولية

عبر عبد اللطيف الدوماني نجم الزمالك السابق عن شعوره بالإحباط من تعادل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري.



وقال الدوماني إن التعادل مخيب للأمال لكنه لا يستطيع تحميل أيمن الرمادي المسئولية وكان يتمنى أن يكون اللاعبون على قدر المسئولية.



وشدد الدوماني في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك أن شخصية لاعبي الزمالك يجب أن تكون افضل من ذلك ولا يتلقى الفريق أهدافا في نهاية المباريات.

ترتيب مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري بعد الجولة الخامسة



1- الأهلي 49 نقطة

2- بيراميدز 47 نقطة

3- الزمالك 41 نقطة

4- البنك الأهلي 36 نقطة

5- المصري البورسعيدي 35 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

7- فاركو 30 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

نتائج مباريات الجولة الخامسة لمجموعة تحديد البطل



الأهلي 4-2 المصري البورسعيدي

سيراميكا كليوباترا 2-2 الزمالك

البنك الأهلي 4-2 بيراميدز

فاركو 2-2 بتروجت

نظام الدوري المصري



ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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