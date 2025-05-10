بعد الجولة الخامسة، الدوري الممتاز على صفيح ساخن، الزمالك يتعادل أمام سيراميكا وبيراميدز يسقط أمام البنك برباعية ويهدي صدارة الترتيب لـ الأهلي، وصراع ثلاثي على الهداف

الدوري المصري، اشتعلت المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز، خاصة عقب نهائية مباريات اليوم التي شهدت نتائج مثيرة والتي على رأسها خسارة بيراميدز من البنك الأهلي بنتيجة 4ـ2 وتعادل الزمالك مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2ـ2.

وبعد نتائج مباريات اليوم أصبحت المنافسة علي بطولة الدوري على صفيح ساخن، حيث استعاد الأهلي صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي تراجع للمركز الثاني.

ويتزامن مع المنافسة الشرسة علي لقب الدوري، منافسة أخرى مشتعلة على لقب هداف البطولة التي أصبحت هي الأخرى منافسة نارية بين الثلاثي ناصر منسي وإمام عاشور وأسامة فيصل.

بيراميدز يخسر أمام البنك الأهلي

حقق نادي البنك الأهلي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة 4ـ2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على إستاد القاهرة الدولي في خامس جولات المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل محمد إبراهيم هدف البنك الأهلي الأول في شباك بيراميدز في الدقيقة 4.

بينما سجل أسامة فيصل هدف البنك الأهلي الثاني في شباك نظيره بيراميدز في الدقيقة 21.

وتعرض أحمد صبحي حارس مرمى البنك الأهلي للإصابة والتي خرج على إثرها من المباراة ليحل عبد العزيز البلعوطي بديلا له في الدقيقة 8+45.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول في شباك البنك الأهلي في الدقيقة 48.

وأحرز مروان حمدي هدف بيراميدز الثاني في شباك البنك الأهلي في الدقيقة 74.

وسجل مدبولي هدف البنك الأهلي الثالث على نظيره بيراميدز في الدقيقة 81.

وسجل ياو انور هدف البنك الأهلي الرابع على نظيره بيراميدز في الدقيقة 85.

الزمالك يتعادل مع سيراميكا

وسقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف الزمالك الأول في الدقيقة 14.

وغادر ناصر ماهر ملعب المباراة بسبب الإصابة في الدقيقة 42.

وسجل إسلام عيسى هدف فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 64.

سجل سيف الجزيري هدف نادي الزمالك الثاني علي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 69.

وغادر صبحي حارس الزمالك ملعب المباراة بسبب الإصابة وحل محمد عواد بديلا له.

وسجل أحمد بالحاجة هدف سيراميكا الثاني في الدقيقة 3+90.

ترتيب مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري بعد الجولة الخامسة

1- الأهلي 49 نقطة

2- بيراميدز 47 نقطة

3- الزمالك 41 نقطة

4- البنك الأهلي 36 نقطة

5- المصري البورسعيدي 35 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

7- فاركو 30 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

جدول ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل

ترتيب هدافي الدوري الممتاز

وتواجد إمام عاشور لاعب الأهلي وناصر منسي لاعب الزمالك وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلي في قمة جدول ترتيب هدافي الدوري ولكل منهما 11 هدفًا بعد انتهاء الجولة الخامسة للمرحلة النهائية للبطولة.

1- إمام عاشور الأهلي 11 هدفًا

1- أسامة فيصل البنك الأهلي 11 هدفًا

1- ناصر منسي الزمالك 11 هدفًا

2- محمد علي بن حمودة غزل المحلة 9 أهداف

2- ياو أنور البنك الأهلي 9 أهداف

3- عمرو ناصر فاركو 8 أهداف

3- شادي حسين زد 8 أهداف

3- صلاح محسن المصري 7 أهداف

4- محمود زلاكة سيراميكا كليوباترا 7 أهداف

4- فيستون ماييلي بيراميدز 7 أهداف

4- إبراهيم عادل بيراميدز 7 أهداف

5- مصطفي فتحي بيراميدز 6 أهداف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.