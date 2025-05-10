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اقتصاد

بالأرقام، إجمالي تراخيص 10 سيارات ملاكي في مصر خلال شهر أبريل

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

السيارات الملاكي، استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة للتأمين الإجباري على السيارات، إجمالي السيارات المرخصة  خلال شهر أبريل الماضي التي بلغ عددها 14.075 ألف سيارة ملاكي. 
 

إجمالي تراخيص الملاكي في أبريل بمصر

ونرصد في التقرير التالي وفق ما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة للتأمين الإجباري على السيارات، وجاء ترتيب السيارات الملاكي في مصر وفق الشركات كالتالي خلال أبريل الماضي: 
 

1-تصدرت نيسان المركز الأول في مبيعات السيارات الملاكي خلال شهر أبريل بعدد 1566 سيارة. 
2- وفي المركز الثاني لصالح سيارات شيري  1290 سيارة جديدة ملاكي.
3- في مركز الثالث MG ونجحت في ترخيص عدد 1200 سيارة ملاكي.
4- كيا وبلغت مبيعاتها من الملاكي 725 سيارة.
5- مرسيدس ورخصت إجمالي 675 سيارة ملاكي.
6- فولكس فاجن بترخيص أعداد 562 سيارة ملاكي.
7- جيتور ورخصت 561 سيارة ملاكي.
8- شيفروليه نجحت في ترخيص 549 سيارة ملاكي.
9- تويوتا ووصلت مبيعاتها في أبريل الي 546 سيارة ملاكي. 
10- سكودا وقامت بترخيص إجمالي 546 سيارة كذلك.  

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