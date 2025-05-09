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عميد تجارة عين شمس: دمج المناهج الحالية مع التقنيات الحديثة

تجارة عين شمس، فيتو
تجارة عين شمس، فيتو

عقد الدكتور فريد محرم، عميد كلية تجارة عين شمس لقاءً مع أعضاء الهيئة المعاونة (المدرسين المساعدين والمعيدين)، وذلك بقاعة المؤتمرات، ويأتي ذلك في إطار حرص إدارة كلية التجارة على تطوير الموارد البشرية، وبالأخص دعم وتمكين أبناء وبنات الكلية من أعضاء الهيئة المعاونة – الذين يُمثّلون مستقبل الكلية. 

دمج المناهج الحالية مع التقنيات الحديثة

ونقل العميد رسالة مباشرة من إدارة الكلية إلى أعضاء الهيئة المعاونة، مؤكّدًا حرص الإدارة على الارتقاء بمهاراتهم الأكاديمية والبحثية والمهنية، بما يواكب التطورات المتسارعة في التعليم العالي وسوق العمل.

كما تناول اللقاء أهمية مشاركة أعضاء الهيئة المعاونة في تطوير البحث العلمي داخل الكلية، والمساهمة الفاعلة في تحديث البرامج الأكاديمية، مع التركيز على ربط مخرجات العملية التعليمية باحتياجات ومتطلبات سوق العمل المعاصر.

مواجهة تحديات المستقبل

وفي هذا السياق، أكد العميد ضرورة دمج المناهج الحالية مع التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوكتشين، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، بما يعزز من كفاءة التعليم ويُعِدّ خريجي الكلية لمواجهة تحديات المستقبل.

وقد قدّم أعضاء الهيئة المعاونة خلال اللقاء مجموعة قيّمة من المقترحات والرؤى التطويرية، التي من شأنها تعزيز الأداء في المجالات التعليمية والإدارية والفنية والبحثية داخل الكلية. كما تم طرح العديد من الأفكار الهادفة إلى تحسين جودة الحياة الأكاديمية ومناخ العمل بشكل عام.

ولاقت هذه المقترحات ترحيبًا كبيرًا، الذي أكّد البدء الفوري في دراسة آليات تنفيذها، والعمل على تفعيلها على أرض الواقع بما يحقق تطلعات الكلية وأهدافها الاستراتيجية.

كما شمل اللقاء مناقشة الاستعدادات الجارية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، والتأكيد على أهمية تحقيق الانضباط والانتظام بما يصب في مصلحة الطلاب، مع الالتزام بالتعامل التربوي الصحيح معهم خلال فترة الامتحانات، وتوضيح الحقوق والواجبات المتبادلة.

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