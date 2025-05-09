محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة إعلان التصميمات الهندسية لمشروع تطوير طريق الحرية

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على ضرورة الإعلان عن شكل التصميمات الهندسية النهائية لمشروع تطوير وتحسين الكفاءة المرورية بتقاطع طريق الحرية مع شارع جواد حسني بمنطقة الإبراهيمية بنطاق حي وسط وكذلك وضع علامات ولوحات إرشادية للمواطنين بنطاق الأعمال وذلك ضمن احدى التقاطعات التي يتم تطويرها بإجراء تعديلات هندسية لتحسين الحركة المرورية بالمحافظة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن الأعمال التي تتم الان بالمشروع هى بناءً على دراسة مرورية متخصصة تستهدف وضع حلول آنية للتعامل مع الكثافات المرورية القادمة من مناطق سموحة مرورا بشارع فوزي معاذ وجواد حسني اتجاه طريق الحرية والتي تتسبب بتأثير مباشر علي نفق الابراهيميه وشارع فوزي معاذ وخاصة أوقات الذروة.



وكلف محافظ الإسكندرية الشركة المنفذة والجهات المعنية بالعمل على مدار الساعة لإنجاز المشروع فى الوقت المحدد وتذليل كافة العقبات على الأرض بالتنسيق مع إدارة المرور من أجل عدم تأثر الحركة المرورية خلال مرحلة التنفيذ والتي بدأت منذ أسبوعين.

وأكد على مديرية الطرق والجهات المعنية بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وترميم الأرصفة وإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من المشروع.

كما كلف محافظ الإسكندرية إدارة المرور بتكثيف التواجد الميداني، ومنع وقوف السيارات على جانبي الطريق، وتحرير مخالفات فورية للمخالفين لتحقيق السيولة المرورية.

يأتي المشروع في إطار استراتيجية متعددة المراحل نفذتها محافظة الإسكندرية لتطوير عدد من المناطق المزدحمة بهدف الحد من الاختناقات والتكدسات المرورية، واستكمالا لسلسلة من المشروعات المرورية لتطوير الميادين لتحقيق السيولة المرورية والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي للمحافظة وتوسيع المساحات، والتي بدأت بمشروع تطوير ميدان الغزالتين، ومشروع تطوير واستعادة التصميم القديم لميدان ساعة الزهور ورفع كفاءة وتطوير الحدائق بطريق ابو قير مستشفي جمال عبد الناصر والمنارة.

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