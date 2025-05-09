تعادل بتروجيت وفاركو إيجابيا بالشوط الأول في الدوري المصري

تعادل فريق فاركو ونظيره بتروجت بهدف لكل فريق بالشوط الأول على استاد حرس الحدود بالمكس ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

مباراة بتروجيت وفاركو

تقدم لفاركو جابر كامل في الدقيقة 11 وتعادل فريق بتروجيت إسماعيل بامبا في الدقيقة 25.

تشكيل فاركو امام بتروجت

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

محمد سعيد شيكا، ياسين مرعي، إينوك بنجامين، أحمد شريف مصطفى، أحمد جمال كامل، عمرو ناصر، عزمي غوما، جيفرسون إينكادا، عمر رضا، ياسين محمد، محمد فخري.

فاركو يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعد الفوز المثير الذي حققه على حساب بيراميدز المتصدر في الجولة الماضية.

فريق فاركو فاز في آخر مباراتين على البنك الأهلي 2-1 وأمام بيراميدز 3-2، وكان تلقى خسارة أمام سيراميكا كليوباترا 0-2.

ويسعى الفريق للفوز في مباراة اليوم للوصول إلى النقطة 32 والمنافسة على المركز الرابع، خاصة إذا تعثر البنك الأهلي في مباراته أمام بيراميدز.

وعلى النقيض يدخل بتروجت اللقاء أملا في تعويض خسارته أمام سيراميكا في الجولة الماضية.

ويحتل فريق فاركو المركز السابع برصيد 29 نقطة فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

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