الجمعة 09 مايو 2025
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أخبار مصر

وزير الآثار يتابع تطوير الخدمات السياحية بأهرامات الجيزة

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار

وجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، باستمرار التنسيق الكامل بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، ونقابة المرشدين السياحيين، والمجلس الأعلى للآثار، من خلال عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لمشروع تطوير الخدمات السياحية بالأهرامات.

خطة تطوير الخدمات السياحية بالاهرامات

وعقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماعا موسعًا بمقر المتحف المصري الكبير، لمتابعة مستجدات التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات السياحية بمنطقة أهرامات الجيزة، والذي بدأ في 8 أبريل الماضي، ويجري تنفيذه من قِبل شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتطوير وتحسين التجربة السياحية بالمنطقة.

حضر الاجتماع كل من؛ الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ونادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ووفد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب المهندس عمرو جزارين الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز، وسمير عبد الوهاب رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المرشدين السياحيين وحسام نجم القائم بأعمال وكيل مجلس نقابة المرشدين السياحيين. كما شارك بالحضور أشرف محيي مدير عام آثار القاهرة والجيزة، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

بداية التشغيل التجريبي لتجربة الزيارة بالاهرامات

شهد الاجتماع مناقشة عدد من الرؤى والمقترحات التي تهدف إلى تطوير منظومة التشغيل التجريبي للخدمات السياحية بالمنطقة، بما يعزز من جودة تجربة الزائرين ويجعلها أكثر جذبًا وتنظيمًا، مع مراعاة سلاسة الحركة واحترام الطبيعة الأثرية الفريدة للموقع.

كما تم استعراض أبرز الدروس المستفادة منذ بدء التشغيل التجريبي، والوقوف على التحديات التي ظهرت خلال التطبيق، مع طرح حلول عملية لتجاوزها بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع.
 وأكد وزير السياحة والآثار على تضافر جهود مختلف الوزارات والجهات المعنية، والالتزام بالخطة الموضوعة مُسبقًا لنجاح التشغيل التجريبي بما يضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة تليق بقيمة المنطقة الأثرية ومكانتها العالمية.

وتواصل الوزارة متابعة أعمال التشغيل التجريبي ميدانيًا، من خلال التواجد المستمر لمفتشي منطقة أهرامات الجيزة في المواقع الأثرية ومحطات وقوف الحافلات، لضمان انتظام حركة النقل وتنظيم عملية الدخول والخروج وفق المسارات المحددة.

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