نشوب حريق داخل مصنع ملابس بحلوان

نشب، منذ قليل، حريق داخل مصنع ملابس مكون من 4 طوابق فى منطقة كفر علو بـ مدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

حريق مصنع ملابس بحلوان

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من الأهالى باندلاع حريق داخل مصنع ملابس مكون من 4 طوابق بمنطقة كفر علو بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل حظيرة مواشٍ بجوار مصنع الملابس، ثم امتدت الى المصنع.

حريق شقة سكنية بالزمالك

وفي سياق آخر، نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بـ منطقة الزمالك بدائرة قسم شرطة قصر النيل، دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة الزمالك بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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