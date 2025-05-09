الجمعة 09 مايو 2025
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رياضة

لقاء تحليلي بين لجنة "كاف" الفنية وكشافي الأندية الحاضرين لبطولة أمم أفريقيا للشباب

النجم النيجيري دانيال
النجم النيجيري دانيال أموكاشي، فيتو

أمم أفريقيا للشباب، تستضيف القاهرة يوم الأحد، 11 مايو 2025، لقاءً إعلاميًا تنظمه لجنة التحليل الفني التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، بمشاركة نخبة من الخبراء الفنيين والكشّافين الدوليين، وذلك في إطار بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وسيعقد اللقاء في استاد 30 يونيو بالقاهرة، في تمام الساعة 11:30 صباحًا، بحضور وسائل الإعلام المعتمدة، حيث سيقوم المشاركون بتقديم تحليلات فنية مفصلة حول أداء الفرق واللاعبين خلال مرحلة المجموعات من البطولة.

المشاركون في المؤتمر

ويشارك في المؤتمر أعضاء لجنة التحليل الفني: دانيال أموكاشي، والتر ستينبوك، ومحمد ماغاسوبا، إلى جانب اثنين من الكشّافين الدوليين: رومان ألباريك (كشاف نادي سيون السويسري) وبينارد ياو كوموردزي (كشاف نادي جينك البلجيكي).

منافسات أمم افريقيا للشباب، فيتو
منافسات أمم أفريقيا للشباب، فيتو

نبذة عن المتحدثين

• دانيال أموكاشي: نجم نيجيريا السابق، لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع إيفرتون، وسجل هدفين في كأس العالم 1994. كما درّب المنتخب الوطني النيجيري.

• والتر ستينبوك: المدير الفني السابق لاتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم، ويُعد من أبرز المدربين في القارة.

• محمد ماغاسوبا: يمتلك خبرة تدريبية تزيد عن 30 عامًا، ودرب منتخب مالي بين عامي 2019 و2022، وقاد سابقًا منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

سيُقدِّم هذا الفريق المتنوع من الخبراء نظرة تحليلية معمقة تساعد وسائل الإعلام في تغطية البطولة بشكل أكثر احترافية.

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أمم أفريقيا للشباب امم افريقيا للشباب تحت 20 سنة دانيال أموكاشي نادي سيون السويسري جينك البلجيكي

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