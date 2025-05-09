الصحة: إجراءات فورية لتفعيل 13 سرير رعاية مركزة بمستشفى صدر أسوان وتوفير نواقص الأدوية

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الخامسة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة.

مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الخامسة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظة أسوان وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى صدر أسوان ووحدتي رعاية الطفل (أول وثانٍ)، وذلك لمتابعة سير العمل ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية على رأس العمل.

وأوضح «عبد الغفار» أن فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية تفقد مستشفى صدر أسوان، حيث تلاحظ تعطل وحدة الكهرباء الأوتوماتيكية الخاصة بالمولد، وتم التنسيق لسرعة إصلاحها، لقرب تشغيل الرعاية المركزة، كما رصد الفريق عدم تفعيل 13 سرير رعاية مركزة منذ عام 2022 رغم توفر أجهزة التنفس الصناعي، وتم التوجيه بالتنسيق مع إدارة التجهيزات الطبية لتشغيلها وتفعيل البروتوكول مع جامعة أسوان لتدريب الكوادر.

واستكمل «عبد الغفار» أن فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية، تواصل مع مديرية صحة أسوان، وأوصى بتكريم ممرضة متميزة بفريق الجودة لحصولها على درجة الماجستير وتفانيها في أداء مهام عملها.

وتابع أن الفريق لاحظ عدم تفعيل قسم المناظير التنفسية، وتم اتخاذ إجراءات لتوفير جهاز حديث بعد التواصل مع الوزارة، كما تبين احتياج المستشفى لأطباء صدر، وتم تكليف المديرية بالتعاقد مع الأطباء الصدرية، والتنسيق مع قطاع الطب العلاجي، كما تلاحظ عدم وجود غرفة مخصصة لجلسات التنفس وتم التوجيه بتوفير غرفة وتوفير اسطوانات الأكسجين لعدم توافر شبكة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه فيما يتعلق بمكافحة الحريق، تبين وجود عدد كبير من الطفايات غير الصالحة، وتم تكليف المديرية بصيانتها وتدريب العاملين على الحماية المدنية، كما تلاحظ تعطل تكييف الهواء بغرفة الإيكو، مما يؤثر على كفاءة الجهاز، وتم تكليف إدارة الصيانة بالإصلاح.

تهالك بعض مراتب الأسرة، وصعوبة تطهيرها

وأضاف أنه تبين تهالك بعض مراتب الأسرة، وصعوبة تطهيرها، فتم التوجيه بحصرها وتغيرها، وفي إطار الاستغلال الأمثل للموارد، تبين وجود غرفتين بهما مخارج أكسجين غير مستغلتين، وتم التوجيه بإخلائهما وتفعيلهما كقسم داخلي اقتصادي، كما تلاحظ عدم تفعيل صيدلية الطوارئ ووجود دواليب أدوية بالأقسام الداخلية بالمخالفة للتعليمات، وتم التوجيه بإلغاء الدواليب وتفعيل صيدلية الطوارئ على مدار 24 ساعة.

وقال «عبدالغفار» إن الفريق تفقد وحدة رعاية طفل ثانٍ بأسوان، ولاحظ وجود نقص في العديد من الأدوية، وتم رفع مذكرة عاجلة لإدارة التموين الطبي وجاري المتابعة للتوريد، كما تلاحظ زيادة في أعداد المتغيبين من مختلف الفئات، فتم توثيق الغياب واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما لوحظ انخفاض معدلات التردد بعيادة الصحة الإنجابية، ووجود صدأ ببعض الآلات، وتم تكليف فريق التوعية بتكثيف الجهود واستبعاد الآلات الصدئة، إلى جانب ملاحظة عدم انضباط التسجيل الطبي، حيث تم التدريب على رأس العمل، بينما رصد الفريق عدم توافر بعض أجهزة ومستلزمات المعمل وقصور في مكافحة العدوى، وتم التأكيد على تلافي السلبيات والمتابعة. ولوحظ نقص في بعض مستلزمات عيادة الأسنان وجاري توفيرها وإصلاح الأعطال.

ولفت «عبدالغفار» ان الفريق اختتم جولته بالمرور على وحدة رعاية طفل أول بأسوان، حيث تلاحظ نقص في العديد من الأدوية وتم إرسال تقرير لإدارة التموين مع التأكيد على توفير الأساسيات، ولوحظ انخفاض معدلات التردد بعيادة الصحة الإنجابية، ووجود آلات مفتوحة تم تعقيمها، فتم تكليف فريق التوعية بتلافي السلبيات وتدريب العاملين، بالإضافة إلى مخاطبة الإدارة الهندسية لإصلاح الأعطال المؤثرة في بعض الأجهزة.

توافر بطاقات صحية للأطفال

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الفريق لاحظ عدم توافر بطاقات صحية للأطفال فتم متابعة أسباب التأخير، علاوة على ملاحظة عدم الالتزام بصرف جرعات الحديد للحوامل وعدم توافر تحاليل السكر والزلال وعدم توافر مطبوعات سجلات طب الأسرة، وتم التوجيه بالالتزام بالبروتوكول وسرعة طباعة السجلات، كما تم التوصية بتفعيل لجنة الجودة وعقد اجتماعات مكافحة العدوى بصورة دورية، لتحسين الخدمة.

وذكر «عبدالغفار» أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وقطاع الرعاية الأساسية، وإدارة الصيدلة، والصحة الإنجابية، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة أسوان.

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