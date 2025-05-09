الجمعة 09 مايو 2025
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رياضة

الزمالك يواصل تقدمه بهدف أمام سيراميكا كليوباترا بعد 30 دقيقة

الزمالك
الزمالك

يواصل نادي الزمالك تقدمه بهدف نظيف علي نظيره سيراميكا كليوباترا، بعد مرور 30 دقيقة في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الجمعة، على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وسجل ناصر منسي هدف الزمالك الأول في الدقيقة 14. 

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – سيف جعفر - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد  ومحمود حمدي "الونش" ومصطفى الزناري وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأيمن أمير عبد العزيز وسيف الجزيري وحسام أشرف.

تشكيل سيراميكا أمام الزمالك 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمد توني - محمد رضا بوبو  - إسلام عيسى -  فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
إسلام ريشة - چاستيس آرثر - يوسف عفيفي - أحمد بلحاج - محمد رضا - حسين حسني - أيمن موكا - مازن ياسر - محمود زلاكة.

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الزمالك الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز سيراميكا كليوباترا عبد الله السعيد ناصر منسي

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