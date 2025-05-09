الجمعة 09 مايو 2025
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رياضة

ثلاثي الزمالك يدعم الفريق أمام سيراميكا من مدرجات استاد المقاولون

فتوح
فتوح

حرص أحمد فتوح ومحمد شحاتة ومحمد عاطف ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على حضور مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد الثلاثي في مقصورة ستاد المقاولون العرب لمساندة الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا، في ظل غيابهم عن اللقاء.

وسجل ناصر منسي هدف  نادي الزمالك الأول أمام سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 14 من المباراة التي تجمع بينهما اليوم الجمعة، على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – سيف جعفر - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد  ومحمود حمدي "الونش" ومصطفى الزناري وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأيمن أمير عبد العزيز وسيف الجزيري وحسام أشرف.

تشكيل سيراميكا أمام الزمالك 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمد توني - محمد رضا بوبو  - إسلام عيسى -  فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:
إسلام ريشة - چاستيس آرثر - يوسف عفيفي - أحمد بلحاج - محمد رضا - حسين حسني - أيمن موكا - مازن ياسر - محمود زلاكة.

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