بلحاج يسجل هدف التعادل لـ سيراميكا كليوباترا في شباك الزمالك

سجل أحمد بلحاج هدف سيراميكا الثاني في شباك نادي الزمالك في الدقيقة 93 من المباراة المقامة بينهما اليوم الجمعة، على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف الزمالك الأول في الدقيقة 14.

وغادر ناصر ماهر ملعب المباراة بسبب الإصابة في الدقيقة 42.

وسجل إسلام عيسى هدف فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 64.

وسجل سيف الجزيري هدف نادي الزمالك الثاني علي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 69.

وغادر صبحي حارس الزمالك ملعب المباراة بسبب الإصابة وحل عواد بديلا له.

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – سيف جعفر - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي.



ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" ومصطفى الزناري وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأيمن أمير عبد العزيز وسيف الجزيري وحسام أشرف.

تشكيل سيراميكا أمام الزمالك

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمد توني - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

إسلام ريشة - چاستيس آرثر - يوسف عفيفي - أحمد بلحاج - محمد رضا - حسين حسني - أيمن موكا - مازن ياسر - محمود زلاكة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.