إزالة وصلات المياه الخلسة ومخالفات البناء بأكتوبر الجديدة

شن جهاز مدينة ٦اكتوبر الجديدة حملات موسعة لإزالة وصلات المياه الخلسة ومخالفات البناء بالمدينة.

وأكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس الجهاز على لجنة الخلسة بالجهاز قامت بعمل عدد ٧٢ محضر للوحدات السكنية المخالفة وإزالة وصلات المياه الخلسة، ومصادرة حديد التسليح: تم مصادرة حديد التسليح الخاص بالقطعة رقم ٢٩٦ قطاع ي ابني بيتك ٦، لاستخدامها لأغراض بالمخالفة للاشتراطات البنائية والاستخدامات المقررة بالمخطط العام للمدينة.



كما تم مصادرة تروسيكل وسيارات: تم مصادرة عدد ٦ تروسيكل و٢ سيارة تقوم بأنشطة مخالفة بمنطقة ٨٠٠ فدان.

تم إزالة الاشغالات بالشوارع الرئيسية.

أكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس الجهاز، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشددًا على عدم التهاون في المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة نهارًا وليلا.

وناشدت المهندسه امل ممدوح نائب رئيس الجهاز المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء واستغلال الأراضي، والتوجه إلى الجهاز للاستفسار عن الاشتراطات أو التراخيص المطلوبة، مؤكدًة أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحزم وفق القانون.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بمدينة بني سويف الجديدة، اعتبارًا من الأحد المقبل 11 /5 /2025، على أن يستمر تسليم الأراضي حتى يوم الخميس 29 /5 /2025، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز مدينة بني سويف الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة متابعة مشروعات المرافق والطرق والخدمات بمناطق تسليم الأراضي، وتوفير سبل الدعم للمستفيدين بالأراضي بالمدينة، وتيسير عملية التسليم، بهدف تحقيق التنمية المطلوبة بمدن الصعيد.

وأوضح المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي الثامن المجاورة الأولى من 1: 40، يوم الأحد 11 /5 /2025، والقطع من 41: 80، يوم الإثنين 12 /5 /2025، والقطع من 81: 120، يوم الثلاثاء 13 /5/ 2025، والقطع من 121: 160، يوم الأربعاء 14 /5/ 2025، والقطع من 161: 200، يوم الأحد 18 /5 /2025، والقطع من 201: 240، يوم الإثنين 19 /5/ 2025، والقطع من 241: 280، يوم الثلاثاء 20/ 5 /2025، والقطع من 281: 320، يوم الأربعاء 21/5/2025.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع من 321: 360، يوم الأحد 25 /5 /2025، والقطع من 361: 400، يوم الإثنين 26 /5/ 2025، والقطع من 401: 440، يوم الثلاثاء 27 /5/ 2025، وتخصيص يومي 28 و29 /5/ 2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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