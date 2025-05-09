الجمعة 09 مايو 2025
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المعاهد التعليمية: برنامج تدريبي حول معايير الجودة للجراحة الآمنة والتخدير

د.محمد مصطفى عبد
د.محمد مصطفى عبد الغفار، فيتو

نظمت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، نظمت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فعاليات البرنامج التدريبي "معايير جهار (GAHAR) للجراحة الآمنة والتخدير والمسؤولية الطبية".

عقد البرنامج في قاعة المؤتمرات الكبرى بالمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، وذلك تحت رعاية وبحضور  الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وشهد التدريب من جانب الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية حضور أ.د شريف صفوت نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، وأ.د نغم عابد نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية والتطبيقية، والسادة مديري مستشفيات ومعاهد الهيئة، ود.محمد كمال رئيس فريق الجودة بالهيئة، ود. دينا حنفي منسق تدريب الجودة بالهيئة ومنسق إدارة الجودة المركزية.


ومن جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حضور الدكتور وائل الدرندلي، والدكتورة ولاء عبد اللطيف 
أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ود. الشيماء عبد الفتاح.. مدير عام الإدارة العامة للتدريب للغير بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ود. محمد السايس  مدير عام الرقابة الإدارية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ود. إيمان عبدالغني، عضو الإدارة العامة للتدريب للغير بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

وصرح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بأن هذا التدريب يأتي في سياق حرص الهيئة على حصول جميع وحداتها على اعتماد معايير الجودة (GAHAR)، بهدف تحسين كفاءة الخدمات الصحية، وتقليل الأخطاء الطبية، مما يسهم في تقليل تكاليف العلاج الإضافية وتعزيز جودة الخدمات والنظم الإدارية، كما يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الطبية بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتطبيق معايير الجودة فيما يخص معايير الجراحة الآمنة والتخدير والمسؤولية الطبية طبقًا لمعايير "جهار"، مع التركيز على سلامة المريض ومقدم الخدمة والبيئة المحيطة.

خطوة هامة نحو تعزيز ثقافة الجودة والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية

 

وأضاف رئيس الهيئة بأن هذا البرنامج التدريبي يُعد خطوة هامة نحو تعزيز ثقافة الجودة والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي وتحقيق التميز في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

شهد التدريب مشاركة واسعة من رؤساء وأعضاء فرق الجودة ومكافحة العدوى بوحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ووصل عدد الحضور ٢٥٠ متدربا، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة لتحقيق معايير الجودة والاعتماد في مختلف وحداتها.

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ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية كانت قد نظمت برنامجًا تدريبيًا مماثلًا في الفترة من 9 إلى 11 فبراير 2025 بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حول الإصدار الحديث لعام 2025 لمتطلبات الاعتماد المبدئي للمستشفيات، بحضور قيادات من الهيئتين وعدد من مديري الإدارات المعنية، ويأتي هذا التدريب ضمن جهود الهيئتين لتعزيز ثقافة الجودة والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي وتحقيق التميز في تقديم الخدمات العلاجية.

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GAHAR الامراض المعدية العامة للمستشفيات الرقابة الصحية بالمعهد القومي للكبد المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي قاعة المؤتمرات الكبرى

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