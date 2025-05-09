عصام النجار: إطلاق منصة إلكترونية تحتوي على "بيانات التجارة الخارجية" في الفترة المقبلة

كشف المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق منصة إلكترونية تحتوي على "بيانات التجارة الخارجية"، ومتاحة للجميع.



الهيئة تمتلك كنزًا يسمى "بيانات التجارة الخارجية"

وقال إن الهيئة تمتلك كنزًا يسمى "بيانات التجارة الخارجية"، موضحًا أنه موجود من 2005 ومسجل فيه جميع البيانات المتعلقة باسم المستورد ورقمه الضريبي ورقم الشهادة الجمركية والدولة التي يجري التصدير إليها. لافتا إلى أن الشركات الخارجية تعتمد على الهيئة في الوقت الحالي في العملية التصديرية.

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى مؤتمر مصر الخامس عشر للمسئولية الاجتماعية للشركات والتنمية المستدامة. في الجلسة الحوارية الخاصة "آليات فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير - معايير الجودة والشهادات المتوافقة مع معايير الاستدامة البيئية".





وجاء ذلك بمشاركة كل من؛ المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة. والمهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية. والدكتور أحمد وفيق، الرئيس التنفيذي لشركة إنتيجرال كونسلت.

وأدار لجلسة: الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة - اتحاد الصناعات المصرية.

الهيئة تمتلك معمل "التحول الحيوي"

وأشار إلى أن الهيئة باتت تمتلك معمل "التحول الحيوي" لتحليل المنتجات العضوية مثل البلاستيك المنسوجات والمنظفات الدهانات والأسمدة على سبيل المثال، بجانب معمل اختبار القدرة الإطفائية والذي سيجري افتتاحه قبل عيد الأضحى. يعد هذان المعملان فريدان في الشرق الأوسط.

الصناعة هي قاطرة التنمية

وأضاف أن الصناعة هي قاطرة التنمية والتي ستعمل على تقوية الاقتصاد المصري. وفى هذا الشأن أوضح المهندس عصام النجار إن تسريع الفحوصات وفر على المصانع حوالي 6 آلاف يورو على كل مصنع، مما يساهم في تقليل التكلفة.

تسريع الإفراج الجمركي

وأعلن عصام النجار، أن أكتوبر 2023 كان تاريخًا فاصلًا في عمر الهيئة، لأنه منذ ذلك الوقت تم إنشاء إدارة مخاطر لتساهم في تسريع الإفراج الجمركي.

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