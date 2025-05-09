استعدادات الجيزة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني وعيد الأضحى.. خطة شاملة لضبط الشوارع وتأمين المدارس والمجازر.. والمحافظ يصدر توجيهات صارمة للجهات التنفيذية

في ظل الأجواء المتوترة المصاحبة لنهاية العام الدراسي، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتخذ محافظة الجيزة خطوات استباقية وحاسمة لضمان انسيابية الحياة اليومية وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للطلاب والمواطنين على حد سواء.



وفي ضوء ذلك وضع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مع أعضاء المجلس التنفيذي، خريطة طريق واضحة تشمل الاستعدادات لامتحانات نهاية العام، وتنظيم الأضاحي والمجازر، ومكافحة التعديات، ورفع كفاءة الخدمات العامة في الأحياء والمراكز.

المدارس أولًا، تأمين شامل للجان الامتحانات

وشدد محافظ الجيزة على أن أولوية الفترة الحالية هي تأمين لجان امتحانات نهاية العام الدراسي، خاصة مع مشاركة عشرات الآلاف من الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات حول المدارس، ومنع مصادر الضوضاء، والاهتمام بنظافة الشوارع المحيطة.

وصرّح النجار قائلًا: "لن نسمح بأي تقصير قد يؤثر على تركيز أبنائنا أثناء أداء الامتحانات، فالنظافة والهدوء وتوفير التهوية والمياه باللجان ليست رفاهية، بل حق أصيل للطلاب."

وألزم المحافظ مديرية التربية والتعليم بمتابعة دورية لاستعدادات المدارس، وتوفير الدعم الكامل لفرق العمل داخل اللجان، من أفراد الأمن الإداري إلى العاملين على صيانة المرافق.

خطة طوارئ صحية، أطباء وإسعافات أولية باللجان

وضمن الخطة المتكاملة، استعرض محافظ الجيزة تقريرًا مقدمًا من مدير مديرية الشئون الصحية تضمن إجراءات دعم اللجان بأطقم طبية وتجهيزات إسعافية تحسبًا لأي طوارئ صحية قد تواجه الطلاب أو المراقبين.



وأكد التقرير جاهزية الفرق الطبية وتوزيعها على المدارس ذات الكثافة الطلابية المرتفعة، مع توفير سيارات إسعاف قريبة في بعض النقاط الساخنة.

ضبط الأسواق استعدادًا لعيد الأضحى

وبالانتقال إلى الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، أصدر محافظ الجيزة توجيهات واضحة لإحكام السيطرة على الأسواق والشوادر.



وكلّف المحافظ مدير مديرية الطب البيطري بوضع خطة رقابية متكاملة تشمل متابعة لحظية للأسواق، والتحقق من سلامة الأضاحي المعروضة، والتصدي لأي محاولات لغش المواطنين أو بيع لحوم غير صالحة.

تشديد الرقابة على المجازر ومكافحة الذبح العشوائي

وحرص المحافظ على التأكد من جاهزية المجازر لاستقبال الأضاحي، موجهًا بتوفير الأطباء البيطريين طوال أيام العيد وتسهيل إجراءات الذبح مجانًا داخل المجازر الحكومية.



وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تكثيف المرور لرصد أي شوادر مخالفة أو حالات ذبح خارج المجازر المعتمدة، لما تسببه من أضرار بيئية وصحية جسيمة.

وأكد المحافظ في كلمته: "لن نتساهل مع أي محاولة للذبح في الشوارع. هذه العادة غير الحضارية تضر بالصحة العامة وتشوه المنظر الجمالي لشوارعنا."

حملات تفتيشية لرصد التعديات خلال إجازة العيد

وفي خطوة استباقية لمواجهة محاولات البناء المخالف التي غالبًا ما تنشط خلال الإجازات، وجّه المحافظ باستمرار حملات التفتيش في مختلف أنحاء المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى.



وشدد على التعامل الفوري مع أي حالات بناء بدون ترخيص أو تعدي على الأراضي الزراعية، بالتعاون مع لجنة التغييرات المكانية، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون بكل حزم.

ووجّه النجار رسالة مباشرة إلى القيادات التنفيذية خلال الاجتماع قائلًا: "من يخالف القانون لن يُحمى من أحد. هناك تعليمات واضحة: لا بناء مخالف، لا ذبح عشوائي، لا إشغالات، ولا تساهل مع المقصرين. نحن نعمل من أجل راحة المواطن، وأي مسؤول يتهاون سيتم محاسبته."

وأضاف أن جميع الأجهزة الرقابية في المحافظة ستكون في حالة طوارئ خلال الأسابيع المقبلة، سواء لتأمين الامتحانات أو لضبط الأسواق والمجازر.

تعاون بين الجهات لتحقيق الأهداف

وأكد محافظ الجيزة أن نجاح هذه الخطة يتطلب تكاملًا بين جميع الجهات المعنية، من مديرية التربية والتعليم والصحة والطب البيطري، إلى الأحياء والمراكز، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر وتبادل المعلومات بسرعة، كما شدد على التواصل المباشر مع المواطنين عبر غرف العمليات لتلقي الشكاوى والاستجابة الفورية لها، سواء ما يتعلق بالامتحانات أو بعيد الأضحى.

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