إعدام 76 كيلو لحوم ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي فى الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية اليوم، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الأسواق، وتنفيذًا لتعليمات محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد، شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار، ومنع الغش التجاري، والتأكد من توافر السلع الغذائية بجودة مناسبة وأسعار عادلة للمواطنين.

وقد أسفرت الحملات، التي تقودها اللجنة المشكلة برئاسة الإدارة العامة للمتابعة، بالتنسيق مع مديرية التموين وحماية المستهلك، والطب البيطري، وشؤون البيئة، والأمن الصناعي، عن تحرير 138 محضر مخالفة، وغلق وتشميع 45 محلًا مخالفًا، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 256 ألف جنيه. كما تم إعدام 76 كجم من اللحوم والمصنعات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إعدام 900 منتج غذائي منتهي الصلاحية وبدون بيانات.

وفي نطاق حي غرب، استهدفت حملة مكبرة منطقة الورديان شارع الإسناوي.

وأسفرت عن تحرير 45 محضر مخالفة متنوعة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعرض سلع بدون بيانات، وبيع سلع منتهية الصلاحية.

كما تم غلق وتشميع 5 محال تجارية، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 81 ألف جنيه، وإعدام 45 كجم من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك.

أما في حي المنتزه أول، فقد أسفرت حملة مماثلة عن تحرير 50 محضر مخالفة، وغلق وتشميع 32 محلًا مخالفًا، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 65 ألف جنيه. كما تم إعدام 11 كجم من اللحوم مجهولة المصدر، و50 منتجًا غذائيًا منتهي الصلاحية.

وفي حي الجمرك، توجهت الحملة إلى شارع الباب الأخضر بمنطقة المنشية، وأسفرت عن تحرير 43 محضر مخالفة، وغلق وتشميع 7 محال مخالفة، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 110 آلاف جنيه. كما تم إعدام 7 كجم من اللحوم مجهولة المصدر، ومصادرة 850 منتجًا غذائيًا منتهي الصلاحية وأخرى بدون بيانات.

وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار الحملات الرقابية اليومية في جميع أحياء المحافظة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين، وعدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلكين أو تهديد الصحة العامة

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