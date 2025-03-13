غياب أغلى لاعبة في العالم عن نهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي

أكدت الفرنسية سونيا بومباستور، مدربة تشيلسي الإنجليزي، غياب المدافعة الأمريكية نعومي جيرما، عن نهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي للسيدات، بسبب الإصابة.

أوضحت بومباستور في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الخميس، أن الطاقم الطبي في تشيلسي يقيم حالة جيرما "أسبوعا بعد أسبوع".

وكشفت المدربة الفرنسية أن النرويجية جورو ريتين، والإنجليزية كيرا والش، ستغيبان أيضا عن المباراة النهائية بسبب الإصابة.

وخاضت جيرما (24 عاما) أولى مبارياتها مع تشيلسي قبل أسبوعين، ضد برايتون في الجولة ال15 من الدوري الممتاز.. لكنها خرجت في الدقيقة 59، بعد شعورها بألم في قدمها.

أغلي لاعبة في العالم

وكانت المدافعة الأمريكية قد انتقلت إلى تشيلسي، خلال الميركاتو الشتوي الأخير، قادمة من سان دييجو ويف الأمريكي في صفقة بلغت 1.1 مليون دولار، لتصبح أغلى لاعبة في تاريخ كرة القدم.

ويواجه تشيلسي نظيره مانشستر سيتي، السبت المقبل، في المباراة النهائية التي ستقام على ملعب برايد بارك، في مدينة ديربي، والذي يتسع لأكثر من 33 ألف مشجع.

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