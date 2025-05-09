الجمعة 09 مايو 2025
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ثقافة وفنون

ابنة بيونسيه تنشر صورة من مشاركتها في جولة والدتها الغنائية

بلو آيفي، فيتو
بلو آيفي، فيتو

نشرت ابنة النجمة بيونسيه، صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلف كواليس مشاركتها، في الجولة الغنائية الخاصة بوالدتها، حيث تشارك كراقصة ضمن فرقة والدتها.

وجاء ذلك بعد أيام من مفاجأة، والدتها لجمهور جولة Cowboy Carter في لوس أنجلوس، باصطحابها والدتها تينا نولز، وابنتيها بلو آيفي، ورومي، على خشبة المسرح في الليلة الثانية لعروضها الغنائية.

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ووجهت بيونسيه الشكر، لوالدتها على ما قدمته لها طوال عمرها، فيما حرصت بناتها على تحية الجمهور الكبير الذي حضر لمشاهدة والدتهم بيونسيه.

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وشاركت بيونسيه، صورة لمسرح جولتها الغنائية، الخاصة بألبومها الجديد، "COWBOY CARTER"، قبل ساعات من بدايتها.

وكان من المتوقع أن تعلن بيونسيه عن الجولة الغنائية الجديدة في 14 يناير ٢٠٢٥،  لتعلن تأجيلها بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق في لوس أنجلوس

بيونسيه تطلق ماركة جديدة للمشروبات الكحولية 

 في سياق متصل، أعلنت  النجمة وسيدة الأعمال بيونسيه، عن إطلاقها، علامة تجارية جديدة، خاصة بالمشروبات الكحولية.

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 ونشرت بيونسيه، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور لمشروباتها الكحولية الجديدة، التي ستحمل اسم،SIR DAVIS.

بيونسيه تتحدث عن فوزها بألبوم العام في جرامي 

 وعبرت المغنية الأمريكية،  بيونسيه، عن سعادتها، بالفوز بجائزة ألبوم العام، في حفل الجرامي الأخير، والتي تعد من أهم جوائز الحفل.

وقالت بيونسيه، في خطاب فوزها: "إنه أمر غريب للغاية.. لقد مرت 25 عامًا من العمل الجاد وبذل قصارى جهدي لمواصلة النمو وفتح الأبواب.. أشعر بشرف كبير.. أنا سعيدة لأن ابنتي “بلو آيفي” تمكنت من رؤية ذلك".

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أديل تحضر حفل بيونسيه رومي كارتر ابنه بيونسيه جوله بيونسيه

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