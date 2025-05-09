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أخبار مصر

البترول تعتمد نتائج أعمال الشركة المصرية للصودا اش

البترول، فيتو
البترول، فيتو
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 فى إطار رؤية الدولة واستراتيجيتها التي تهدف إلى النهوض بالمشروعات القومية ذات القيمة المضافة والتي تتوافق مع رؤية  مصر٢٠٣٠، تأتي مشروعات قطاع البترول وبخاصة مشروعات البتروكيماويات على رأس أولويات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بعدة مناطق بالجمهورية وأهمها المجتمعات العمرانية الجديدة.
‏وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاسراع في تنفيذ وإنشاء تلك المشروعات ‏تم تأسيس الشركة المصريةللصودا اش  في ديسمبر ٢٠٢٢ بهدف إقامة مشروع ضخم لإنتاج الصودا اش ومشتقاتها بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي ضمن مجمع البتروكيماويات بالمنطقة، 
‏وذلك على مساحة تبلغ حوالي 270 فدانا بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي٦٤٠ مليون دولار وبطاقة إنتاجية حوالي ٦٠٠ ألف طن سنويا كمرحلة أولى، ‏وفي هذا الإطار تم عقد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للصودا اش، بحضور المهندس إبراهيم مكي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والسادة المساهمين وذلك بدعوة من مجلس إدارة الشركة للتصديق على تقريره عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال العام المالي المنتهي في 31‏/12‏/2024

أهم نتائج الأعمال خلال العام الماضي 

‏حيث تم عرض نتائج الأعمال التي قامت بها الشركة خلال مرحلة استثنائية مليئة بالتحديات والتي قامت إدارة الشركة خلالها بتشكيل فرق عمل متخصصة (فنية وإدارية ) بالاستعانة بالكوادر الفنية وذوي الخبرة من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركات قطاع البترول.
‏حققت الشركة خلال تلك الفترة الوجيزة العديد من الإنجازات وأهمها:
‏-توقيع عقد المقاول العام مع شركة  TCCالصينية وهي من الشركات الرائدة في مجال إقامة مشروعات الصودا اش عالميا
‏-توقيع عقد الأعمال الهندسية المبكرة للإسراع بالتنفيذ.
‏-الحصول على الموافقة البيئية النهائية للمشروع 
‏-البدء في التفاوض مع جهات التمويل لتأمين تمويل المشروع
‏-التعاقد على كامل المواد الخام اللازمة للمشروع من مواد محلية 
‏-توقيع اتفاقيات مبادئ لتسويق المنتج محليا وعالميا بكميات تتخطى الطاقة الإنتاجية للمصنع.

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