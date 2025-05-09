الجمعة 09 مايو 2025
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رياضة

عرض بـ 85 مليون يورو، يوفنتوس يتحرك لضم جوهرة نابولي (تقرير)

أوسيمين
أوسيمين

ذكرت بعض التقارير الصحفية، أن نادي يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا للتعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” بأن إدارة “السيدة العجوز” مستعدة لتقديم عرض بقيمة 85 مليون يورو، يتضمن رسوم الانتقال والمكافآت، من أجل إقناع نابولي بالتخلي عن هدافه البالغ من العمر 26 عامًا.

وبحسب التقارير، فإن نابولي يخطط لبيع أوسيمين بمجرد انتهاء فترة إعارته مع جالطة سراي، وسط اهتمام واسع من عدة أندية أوروبية وآسيوية.

ويأمل نادي يوفنتوس في تدعيم خط هجومه بالتعاقد مع النجم النيجيري، خاصة مع اتجاه النادي للاستغناء عن الصربي دوشان فلاهوفيتش في الميركاتو الصيفي.

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