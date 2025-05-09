الجمعة 09 مايو 2025
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رياضة

الفحص الطبي يحسم موقف ربيعة من تدعيم دفاع الأهلي أمام سيراميكا

رامي ربيعة
رامي ربيعة

يخضع رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي، لفحص طبي قبل مباراة سيراميكا كليوباترا التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتلقى ربيعة إصابة عضلية في مطلع المباراة، حيث غادر اللقاء أمام المصري في الدقائق الأولى ليحل مصطفى العش بدلًا منه.

قرر عماد النحاس المدير الفني لفريق الأهلي، منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، وذلك قبل مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا الثلاثاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا  في تمام الساعة 5 مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء أمس  الخميس، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

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