الثلاثاء 06 مايو 2025
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حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة إصابة عامل خردة بعاهة مستديمة في المطرية

محكمة جنايات القاهرة،
محكمة جنايات القاهرة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بتهمة التعدي بالضرب على عامل خردة بسلاح أبيض "سكين"، وإصابته بعاهة مستديمة بدائرة قسم شرطة المطرية.


كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ع.ا عاطل أصاب المجني عليه ط.م عامل خردة بعاهة مستديمة بعد أن تعدى عليه بسلاح أبيض (سكين) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق الذي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وقدرت نسبة العاهة بنحو 5 % على النحو المبين بالتحقيقات.


كما حاز المتهم  بغير ترخيص سلاحًا أبيض سكين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.


وكشفت التحريات أنه بالاستماع لشهود العيان بمسرح الواقعة تبين أن المتهم أخرج سلاحا أبيض من بين طيات ملابسه وطعن المجني عليه وأصابه، وأقر المتهم بارتكابه الواقعة بسبب نشوب مشاجرة مع المجني عليه فأصابه دون قصد.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من الأهالي يفيد إصابة عامل خردة في مشاجرة نشبت بينه وبين آخر، وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين إصابة الأول بجرح غائر في رجله وتم نقله إلى المستشفى.


وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية واعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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