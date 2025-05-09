الجمعة 09 مايو 2025
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رياضة

ريال مدريد يستعد لإعلان تنصيب ألونسو خلفًا لـ أنشيلوتي

تشابي ألونسو
تشابي ألونسو

 كشفت تقارير صحفية أن نادى ريال مدريد توصّل إلى اتفاق نهائى مع تشابى ألونسو، المدير الفنى الحالى لباير ليفركوزن، لتولى مهمة تدريب الفريق بدءًا من الموسم المقبل، بعقد يمتد حتى صيف عام 2028.

ووفقًا للتقرير، فقد جرت مفاوضات مثمرة بين الطرفين تم خلالها الاتفاق على توقيع تشابي ألونسو عقد لمدة 3 سنوات لقيادة الفريق، إلى جانب الاتفاق على الخطوط العريضة للعمل المشترك، خصوصًا ما يتعلق بسياسة التعاقدات.

ومن المتوقع أن يعلن النادي الملكي رحيل مدربه الحالي كارلو أنشيلوتي عقب مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، المقررة مساء الأحد المقبل، بغض النظر عن نتيجتها.

 

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