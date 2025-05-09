الجمعة 09 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي

فريق ميلان،فيتو
فريق ميلان،فيتو

 يستضيف فريق ميلان نظيره بولونيا على ملعب سان سيرو في افتتاح مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإيطالي .

 

موعد مباراة ميلان وبولونيا 

 ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة والدوحة ومكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبولونيا

 وسوف تنقل المباراة بين ميلان وبولونيا على قناة AD SPORTS Premium 1، حيث تعد القناة الوحيدة التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط.


ميلان يحتل المركز الـ 9 برصيد 57 نقطة ويفصله 6 نقاط عن المركز السادس المؤهل لدورى المؤتمر الأوروبي والذي يحتله حاليا لاتسيو برصيد 63 نقطة، فيما يحتل بولونيا المركز الـ 7 برصيد 62 بفارق نقطة واحدة فقط عن لاتسيو.

 

وحقق  فريق ميلان قبل لقاء اليوم ثلاثة انتصارات متتالية بداية من الانتر في قبل نهائي الكأس ثم الفوز علي فينيسيا وجنوى في الدوري الإيطالي، فيما يدخل بولونيا مباراة اليوم بفوز في الكأس علي ايمبولي، وتعادلين في الدوري امام كل من اودينيزي ويوفنتوس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي المؤتمر الأوروبي دوري المؤتمر الاوروبي فريق ميلان مباراة ميلان أمام بولونيا مباراة ميلان وبولونيا ميلان وبولونيا ميلان أمام بولونيا موعد مباراة ميلان

مواد متعلقة

جنوب أفريقيا يواجه زامبيا في مباراة مصيرية بكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما

بطموحات عالية، فاركو يواجه بتروجيت الليلة في الدوري

مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على بلباو

أتلتيك بيلباو يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف في الشوط الأول بالدوري الأوروبي

أول تعليق من مدرب غانا بعد الصعود لدور الـ8 بأمم أفريقيا للشباب

جماهير بيلباو تملأ شوارع مانشستر قبل مواجهة يونايتد في الدوري الأوروبي (فيديو)

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيك بيلباو في الدوري الأوروبي

كأس اليوروبا ليج يظهر في مباراة مانشستر يونايتد وبيلباو بالدوري الأوروبي (فيديو)

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا في أول ظهور لـ الرمادي

جلسة تحقيق جديدة لـ زيزو في الزمالك

السيسي يصل إلى الساحة الحمراء بموسكو للمشاركة باحتفال الذكرى الـ80 لعيد النصر

بعد 6 أشهر، بايدن يتحمل المسؤولية عن فوز ترامب والبيت الأبيض يعلق: أنت عار على أمريكا

بوتين يستقبل السيسي في قاعة احتفالات موسكو بالذكرى الـ80 لعيد النصر

مدرب إسباني يدخل ترشيحات خلافة كولر في الأهلي

بعد اعتراضات زيادة الأجرة وتحرير العقود، مصير تعديل قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز المعبأ

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد انتخاب أول أمريكي في التاريخ بابا للفاتيكان.. ما هي جنسيات الباباوات؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صيد العصافير في المنام وعلاقته بالسعي وراء أمور مادية

دعاء الجمعة، 22 دعاء للنجاح والتوفيق في الامتحان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 9 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية