موعد مباراة ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي

يستضيف فريق ميلان نظيره بولونيا على ملعب سان سيرو في افتتاح مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإيطالي .

موعد مباراة ميلان وبولونيا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة والدوحة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبولونيا

وسوف تنقل المباراة بين ميلان وبولونيا على قناة AD SPORTS Premium 1، حيث تعد القناة الوحيدة التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط.



ميلان يحتل المركز الـ 9 برصيد 57 نقطة ويفصله 6 نقاط عن المركز السادس المؤهل لدورى المؤتمر الأوروبي والذي يحتله حاليا لاتسيو برصيد 63 نقطة، فيما يحتل بولونيا المركز الـ 7 برصيد 62 بفارق نقطة واحدة فقط عن لاتسيو.

وحقق فريق ميلان قبل لقاء اليوم ثلاثة انتصارات متتالية بداية من الانتر في قبل نهائي الكأس ثم الفوز علي فينيسيا وجنوى في الدوري الإيطالي، فيما يدخل بولونيا مباراة اليوم بفوز في الكأس علي ايمبولي، وتعادلين في الدوري امام كل من اودينيزي ويوفنتوس.

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