الجمعة 09 مايو 2025
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حوادث

النيابة تستكمل معاينة حريق المبنى الإداري بوسط القاهرة

حريق، فيتو
حريق، فيتو

انتقل فريق من النيابة العامة بالقاهرة، لمعاينة موقع حريق شب أعلى مبنى إداري في وسط القاهرة، وأمرت النيابة بانتداب رجال الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وإعادة إرسال تقرير مفصل عن أسباب اندلاعه، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأجرت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة عمليات التبريد للطابق الأول والثاني داخل مقر الشركة  القابضة للأدوية بشارع راتب باشا بمنطقة الأزبكية، لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

إخماد حريق الشركة القابضة للأدوية بالأزبكية

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب بالطابق الأول والثاني داخل مقر الشركة  القابضة للأدوية بشارع راتب باشا بمنطقة الأزبكية، دون وقوع أي إصابات.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة والمعنية بفصل التيار الكهربائي، والغاز الطبيعي عن عدة أماكن مجاورة لحريق مقر الشركة  القابضة للأدوية  بشارع راتب باشا بمنطقة الأزبكية.

حريق داخل الشركة القابضة للأدوية بالازبكية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي باندلاع حريق داخل مقر الشركة القابضة للأدوية بشارع راتب باشا بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وبالفحص تبين نشوب حريق داخل الطابق الأول والثاني بمقر الشركة القابضة للأدوية بالعقار المكون من 12 طابقا  بشارع راتب باشا بحي الأزبكية.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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النيابة العامة وسط البلد الأدلة الجنائية الإدارة العامة للحماية المدنية

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