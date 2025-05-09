الجمعة 09 مايو 2025
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رياضة

النحاس يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من تدريبات اليوم

عماد النحاس
عماد النحاس

قرر عماد النحاس المدير الفني لفريق الأهلي، منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، وذلك قبل مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا الثلاثاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 5 مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء أمس  الخميس، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

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