بطموحات عالية، فاركو يواجه بتروجيت الليلة في الدوري

يلتقي فريق فاركو أمام نظيره بتروجت اليوم الجمعة على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

موعد مباراة بتروجيت وفاركو

ومن المقرر أن تقام مباراة بتروجيت أمام فاركو في الثامنة مساء اليوم الجمعة على ملعب المكس.

فاركو يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة خاصه بعد الفوز المثير الذي حققه على حساب بيراميدز المتصدر في الجولة الماضية.

فريق فاركو فاز في آخر مباراتين على البنك الأهلي 2-1 وأمام بيراميدز 3-2، وكان تلقى خسارة أمام سيراميكا كليوباترا 0-2.

ويسعى الفريق للفوز في مباراة اليوم للوصول إلى النقطة 32 والمنافسة على المركز الرابع، خاصة إذا تعثر البنك الأهلي في مباراته أمام بيراميدز.

وعلى النقيض يدخل بتروجت اللقاء أملا في تعويض خسارته أمام سيراميكا في الجولة الماضية.

ويحتل فريق فاركو المركز السابع برصيد 29 نقطة فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

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