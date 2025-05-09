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أخبار مصر

اليوم، الصحة تطلق 7 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

قوافل طبية، فيتو
قوافل طبية، فيتو
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أعلنت وزارة الصحة إطلاق ٧ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة
يومي ٩ و١٠ مايو ٢٠٢٥ للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - وخدمات الأشعة والتحاليل".

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، شن حملة مرور ميداني موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة القاهرة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية للتأكد من استيفاء اشتراطات التراخيص، حرصا على صحة وسلامة المرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لجنة من إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة،  قامت بالمرور على 145 منشأة طبية خاصة، شملت 23 مستشفى و12 مركزا طبيا و14 عيادة تخصصية.

وأضاف “عبد الغفار”، أن الحملة تضمنت أيضًا المرور على مركزين للأشعة، و62 عيادة خاصة، و5 مراكز علاج طبيعي، و7 محال بصريات، و14 معمل تحاليل، بالاضافة إلى معمل اسنان و3 مراكز أسنان، ومركزين للغسيل الكلوي.

ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى غلق منشأتين للإدارة بدون ترخيص، وتوجيه 55 إنذار لتلافي المخالفات، والتي تنوعت ما بين «مخالفة اشتراطات التراخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى»، مشيرًا إلى تحرير 23 محضر إثبات حالة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وأكد «زكي» حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

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