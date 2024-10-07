الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

قوافل طبية، فيتو
قوافل طبية، فيتو

أعلنت وزارة الصحة إطلاق ١٠ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٧ و٨ أكتوبر للكشف والعلاج مجانًا.

 

إطلاق قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة 

تنطلق القوافل الطبية في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد والأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

 

كانت اعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ حملات وقائية للفحص والكشف المبكر، وعلاج حالات البلهارسيا، والفاشيولا، والطفيليات المعوية، بالمجان، لطلاب المدارس بجميع محافظات الجمهورية، وعلى رأسها المناطق الريفية.

وتأتي الحملات الوقائية في إطار الحفاظ على الصحة العامة وصحة الطلاب، تنفيذًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتزامن مع مع بدء العام الدراسي 2024 /2025.  

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحملات الوقائية لطلاب المدارس تنطلق بشكل دوري تزامنًا مع بداية العام الدراسي، حيث من المستهدف فحص 4 ملايين طالب وطالبة، وذلك من خلال 8 ملايين عينة تحليل، بالمرور على 35 ألف مدرسة.

ومن جانبه، قال الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، إن الفحص يتم بواسطة فنيي معامل الأمراض المتوطنة التابعين للوحدات الصحية بالأنحاء الريفية، موضحًا أن الحالات الإيجابية يتم علاجها بالمجان فور اكتشافها، كما يتم متابعتها بشكل دوري لحين التماثل للشفاء، فضلًا عن تقديم التوعية الصحية للطلاب وذويهم، لرفع الحالة الصحية داخل البيوت المصرية.

وأضافت الدكتورة أماني الحبشي مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة بالوزارة، أنه في حال اكتشاف  إصابة بمرض البلهارسيا، يتم توفير العلاج للمصاب، وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية لتطهير الترع والمصارف المحيطة بالقرية، وكذلك عمل ندوات تثقيف صحي لرفع الوعي نحو الوقاية من الإصابة بالبلهارسيا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاشعة والتحاليل التخصصات الطبية الصحة خدمات تنظيم الاسرة حياة كريمة مبادرة رئيس الجمهورية وزارة الصحة

مواد متعلقة

«الصحة» تطلق حملات وقائية للفحص وعلاج أمراض البلهارسيا والطفيليات المعوية لطلاب المدارس

وزير الصحة يلقي بيانا أمام البرلمان غدا حول سياسات الوزارة ومستوى الخدمات

بعد تشكيل اللجان النوعية.. النواب يستأنف أعماله بجدول أعمال تشريعي رقابي.. مناقشة تعديل قانون صندوق مصر السيادي.. نظر عدد من الاتفاقيات الدولية.. والاستماع لبياني وزيري الصحة والصناعة

الصحة: إعلان مصر خالية من الملاريا قريبا

الأكثر قراءة

كولر يسأل إمام عاشور: هل استحقيت الإنضمام للمنتخب؟ ورد مفاجئ من اللاعب

مصدر بالأهلي: أمير توفيق قدم اعتذارا عن إدارة التعاقدات ومستمر في منصبه بشركة الكرة

لماذا تخشى إسرائيل مواجهة الجيش المصري؟ أحد أبطال أكتوبر يجيب

خالد الغندور يكشف شروط الزمالك لضم الإنجليزي أوفي إيجاريا

أول تعليق لأمير توفيق على عرض القندوسي للبيع

ظهرت الآن، رابط نتيجة وظائف معلم مساعد بالتربية والتعليم، وخطوات الاستعلام

مانويل جوزيه: أبو تريكة لا يرد على اتصالاتي وسعيد بإنجاز كولر

حماس في ذكرى 7 أكتوبر: لا استقرار بالمنطقة ما لم يحصل شعبنا على حقوقه

منوعات

المزيد

ناسا تعثر على تفاصيل كيميائية مفاجئة في القمر "شارون"

وفاة أكبر مصاب بالشيخوخة المبكرة عن 28 عاما

نفوق فيلين في تايلاند بسبب الفيضانات المفاجئة

وفاة 11 شخصًا جراء تناول كحول مغشوش في إيران

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حصيلة الدمار تصل لـ 86%.. غزة تتحول إلي مدينة أشباح خلال عام من الحرب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية