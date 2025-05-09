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القومي للبحوث يقدم إرشادات هامة للطلاب لتجنب الصداع في الامتحانات (فيديو)

المركز القومي للبحوث،
المركز القومي للبحوث، فيتو

نشرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أولى حلقات سلسلة "صحتك في الامتحانات"، التي يُعدها المركز القومي للبحوث، في إطار دعم صحة الطلاب النفسية والجسدية خلال فترة الامتحانات.

 

القومي للبحوث يقدم إرشادات هامة للطلاب لتجنب الصداع في الامتحانات

وقدمت سلمى أحمد المراسي الحلقة الأولى بعنوان: "الصداع في الامتحانات" التي تستعرض خلالها الأسباب الشائعة لحدوث الصداع في موسم الامتحانات، وتُقدم نصائح علمية للتعامل معه بطرق فعالة وآمنة تساعد على تحسين التركيز وتقليل التوتر.

 

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تحرص على دعم الطلاب في جميع الجوانب، خاصة خلال فترات الضغط الدراسي مثل موسم الامتحانات، موضحًا أن الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية للطلاب هو جزء لا يتجزأ من منظومة تعليمية متكاملة تسعى لتخريج أجيال قادرة على الإنجاز والتفكير النقدي.

وفي هذا الإطار، أطلق المركز القومي للبحوث سلسلة علمية جديدة بعنوان "صحتك في الامتحانات"، بهدف تقديم نصائح طبية ونفسية وعلمية للطلاب لمساعدتهم في التغلب على التوتر، وتحسين التركيز، وتنظيم الوقت، والحفاظ على نمط حياة صحي يدعم الأداء الأكاديمي.

 

ومن جانبه، صرح الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، أن السلسلة تأتي ضمن التزام المركز بدوره المجتمعي في نقل المعرفة العلمية إلى مختلف فئات المجتمع، لافتًا إلى أن "صحتك في الامتحانات" تمثل أحد أوجه التفاعل المباشر مع احتياجات الطلاب، من خلال محتوى علمي مبسط يقدمه نخبة من خبراء المركز في التخصصات الطبية والسلوكية.

 

وتُعد السلسلة إحدى مبادرات المركز للتفاعل مع قضايا المجتمع، وتقديم محتوى علمي مبسط يخدم الطلاب ويُسهم في رفع الوعي بأساليب التعامل مع ضغوط الامتحانات بطرق مدروسة ومستندة إلى الأبحاث.

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