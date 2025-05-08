الخميس 08 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم العالي: القومي للبحوث يطلق سلسلة "صحتك في الامتحانات" لدعم صحة الطلاب

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث
ads

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تحرص على دعم الطلاب في جميع الجوانب، خاصة خلال فترات الضغط الدراسي مثل موسم الامتحانات، موضحًا أن الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية للطلاب هو جزء لا يتجزأ من منظومة تعليمية متكاملة تسعى لتخريج أجيال قادرة على الإنجاز والتفكير النقدي.

التعليم العالي: المركز القومي للبحوث يطلق سلسلة "صحتك في الامتحانات" لدعم صحة الطلاب

وفي هذا الإطار، أطلق المركز القومي للبحوث سلسلة علمية جديدة بعنوان "صحتك في الامتحانات"، بهدف تقديم نصائح طبية ونفسية وعلمية للطلاب لمساعدتهم في التغلب على التوتر، وتحسين التركيز، وتنظيم الوقت، والحفاظ على نمط حياة صحي يدعم الأداء الأكاديمي.

ومن جانبه، صرح الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، أن السلسلة تأتي ضمن التزام المركز بدوره المجتمعي في نقل المعرفة العلمية إلى مختلف فئات المجتمع، لافتًا إلى أن "صحتك في الامتحانات" تمثل أحد أوجه التفاعل المباشر مع احتياجات الطلاب، من خلال محتوى علمي مبسط يقدمه نخبة من خبراء المركز في التخصصات الطبية والسلوكية.

وتُعد السلسلة إحدى مبادرات المركز للتفاعل مع قضايا المجتمع، وتقديم محتوى علمي مبسط يخدم الطلاب ويُسهم في رفع الوعي بأساليب التعامل مع ضغوط الامتحانات بطرق مدروسة ومستندة إلى الأبحاث.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي ستتعاون مع المركز القومي للبحوث في نشر سلسلة "صحتك في الامتحانات"، لضمان وصول المحتوى إلى أكبر عدد من الطلاب عبر المنصات الرقمية المختلفة، دعمًا لجهود التوعية العلمية والصحية داخل المجتمع الطلابي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي التخصصات الطبية البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي المركز القومي للبحوث صحة الطلاب موسم الامتحانات وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مواد متعلقة

"أير كاب" العالمية تسعى لتعميق شراكتها مع مصر للطيران

جامعة عين شمس ورئيس "الهيئة القومية" يشهدان إطلاق مبادرة "بداية" لضمان جودة التعليم

مطار مرسى مطروح يستقبل أولى رحلات الشارتر من التشيك

معهد بحوث البترول: مصر والجزائر تتعاونان في الأبحاث والتنمية المستدامة

جامعة عين شمس تفوز بجائزتين في المهرجان العربي لعلوم الإعلام

وزير التعليم العالي يترأس الاجتماع الأول لمجلس التخطيط بأكاديمية البحث العلمي

منظمة الصحة العالمية تشارك في احتفالية للتوعية بنظافة الأيدي بـ طب عين شمس

اليوم، انطلاق فعاليات مؤتمر وحدة الأشعة التداخلية بمستشفيات جامعة عين شمس

الأكثر قراءة

لجنة التظلمات تعلن قرارها بشأن مباراة القمة

تعرف على قرارات اللجنة الأولمبية المصرية في اجتماعها الأول

زغلول صيام يكتب: قرار لجنة التظلمات في أزمة القمة! إبراهيم عبد الجواد وأون سبورت!

وسام أبو علي يقود تشكيل هجوم الأهلي أمام المصري في الدوري

تحذير جديد من الكهرباء بشأن فاتورة الاستهلاك لشهر مايو

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، خبيرة اقتصادية تكشف توقعاتها لأسعار الذهب منتصف 2025

أسماء أعضاء وفد مصر المرافق للرئيس السيسي في زيارة موسكو

دعاء ليلة الجمعة للحمل بالولد والذرية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

المزيد

انفوجراف

6 شروط يجب توافرها للانضمام للجان وزارة الأوقاف للفتوى الشرعية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفستان الأزرق فى المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

خالد الجندي: نركز على المال والمظاهر وهذه الطريقه الصحيحة للتعامل مع الابتلاء (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة للحمل بالولد والذرية

المزيد
الجريدة الرسمية