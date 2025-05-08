الخميس 08 مايو 2025
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مفتي الجمهورية يهنئ بابا الفاتيكان الجديد ويعرب عن تطلعه لتعزيز قيم السلام

بابا الفاتيكان الجديد،
بابا الفاتيكان الجديد، فيتو
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تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى قداسة البابا ليو الرابع عشر؛ بمناسبة انتخابه بابا للفاتيكان، وقائدًا روحيًّا للكنيسة الكاثوليكية حول العالم.

 

مفتي الجمهورية يهنئ البابا ليو الرابع عشر بانتخابه بابًا جديدًا للفاتيكان 

وأعرب مفتي الجمهورية، عن تطلعه أن تُسهم هذه القيادة الجديدة في تعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، استكمالًا للمسيرة الكريمة للبابا فرنسيس في ترسيخ جسور التفاهم والأخوة الإنسانية.

وأكد المفتي، حرص دار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على استمرار التعاون مع الفاتيكان في مختلف المبادرات والبرامج التي تُعلي من قيم الحوار الحضاري والإنساني ونبذ التطرف والكراهية.

 

شيخ الأزهر يهنئ البابا ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه ويدعو لتعزيز الحوار بين الأديان

ومن جانبه تقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على منصتي "فيسبوك" و"تويتر"، بخالص التهنئة للبابا ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه بابا جديدًا للكنيسة الكاثوليكية.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تطلعه لاستكمال التعاون مع الكنيسة الكاثوليكية لتعزيز قيم الحوار بين الأديان والأخوة الإنسانية، بما يخدم السلام العالمي والتعايش المشترك.  

وجاء في نص الرسالة: "أتقدم بخالص التهنئة إلى البابا ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه، ونتطلع لاستكمال العمل مع قداسته لترسيخ الحوار بين الأديان، وتعزيز قيم الأخوَّة الإنسانية؛ من أجل نشر السلام العالمي والتعايش المشترك، ومستقبل أفضل للبشرية".

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