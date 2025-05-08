سميحة أيوب تكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية وإصابتها بالسرطان

كشفت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، صحة ما تردد ونشر بشأن تدهور حالتها الصحية، وإصابتها بالمرض اللعين السرطان.

الحالة الصحية لسميحة أيوب

ونفت الفنانة سميحة أيوب، صحة الأخبار المتداولة حول تأخر حالتها الصحية وتعرضها لأزمة صحية كبيرة، وسخرت قائلة: "كلها أخبار كاذبة وأنا حالتي الصحية كويسة والناس بدل ما تطلع إشاعة حلوة بتطلع إشاعة وحشة".

موقف سميحة أيوب من الشائعات

وقالت سميحة أيوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إنها تتعامل مع هذه الشائعات بدون اهتمام، مضيفة: "كله اللي يجي خير ومفيش حاجة حلوة بتتقال في الإشاعات وكله كلام وحش واللي عايز يقول بيقول كلام وحش ويتغاضى عن الحلو".

وأكد الفنانة سميحة أيوب، أن حالتها الصحية جيدة ولا صحة لما يتداول عن تعرضها لظهور أورام، مختتمة: "حالتي الصحية كويسة ومفيش كلام صحيح عما يقال عني".

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