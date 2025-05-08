خبير اقتصادي يكشف السبب وراء الانخفاض الكبير في أسعار الذهب

قال الخبير الاقتصادي سمير الخوري، إن أسعار الذهب شهدت تراجعًا ملحوظًا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت اسعار الفائدة، حيث انخفضت الأسعار من 3500 دولار إلى حوالي 3200 دولار للأوقية.

السبب وراء التراجع الكبير في اسعار الذهب عالميا



وأوضح الخوري خلال حواره ببرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري، أن هذا التراجع جاء نتيجةً للتوقعات الاقتصادية التي أثارت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين، مما دفعهم إلى التحول نحو أصول أخرى.



ارتفاع سعر البيتكوين

وأضاف الخوري أن بعض المحللين يرون في هذا التراجع فرصة للشراء بدلًا من البيع، خصوصًا في ظل التوقعات بأن تظل أسعار الذهب تحت ضغط بسبب استمرار الغموض في الاقتصاد العالمي،

في المقابل، لفت الخوري إلى ارتفاع سعر البيتكوين، الذي تجاوز حاجز 100,000 دولار في الأيام الماضية، مدعومًا بإقبال المستثمرين على الأصول الرقمية، قائلًا إن هذا الارتفاع يعكس توجهًا متزايدًا من المؤسسات المالية الكبرى نحو الاستثمار في العملات الرقمية، ما يعكس رغبة في التنوع والابتكار في الأسواق المالية.



كما أشار إلى أن تدفقات النقد من صناديق الاستثمار إلى البيتكوين تشير إلى تزايد الشهية للاستثمار في الأصول الخطرة.

وأكد الخوري أن هذا الاتجاه قد يكون دليلًا على تحول نحو العملات الرقمية كأداة استثمارية جديرة بالاهتمام، خصوصًا في ظل تزايد القبول المؤسساتي لها، مما يعزز دخول البيتكوين في منطقة السوق الصاعدة.

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